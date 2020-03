A miniszter félrelép

Az elmúlt hetek történéseit látva, a kórházakban uralkodó állapotokról szóló híreket olvasva, sírni valószínűleg senki nem fog Victor Costache után – bár kétségkívül az is túlzás lenne, ha minden problémát az ő nyakába varrnánk. A minisztercserét inkább amolyan bizalomépítő lépésnek szánhatja a kormány: a koronavírus-járvány ügyében eddig sokat kommunikáló, az operatív törzsben is aktív Nelu Tătaru kinevezésével feledtetni igyekeznek az elmúlt időszakban napvilágra került rémtörténeteket, amelyek csak fokozzák az amúgy is meglévő aggodalmat a lakosság körében.

Nem biztos azonban, hogy ennyivel megoldható az ügy, és a minisztercsere elég lesz, hiszen amint gyarapodik a fertőzöttek és a kórházi ellátásra szorulók száma, annál több megdöbbentő, gyakorta egyenesen sokkoló hír érkezik kiszolgáltatott egészségügyi dolgozókról, szervezetlenségről, súlyos felszerelés- és eszközhiányról. Azon túl, hogy alacsony a tesztelési kapacitás az országban, alapvető eszközök és felszerelések hiányoznak a kórházakban. Hiánycikk még a fertőtlenítőszer is, számos esetben védőmaszk, kesztyű és köpeny nélkül kényszerül dolgozni a személyzet, hatalmas fertőzésveszélynek téve ki magát, aligha csoda, hogy éppen a vírus elleni védekezés bástyái, a kórházak válnak fertőzési gócponttá. Orvosok, nővérek, mentősök, ápolók sorolják a burjánzó és súlyosbodó gondokat – a segítség pedig legtöbbször késik, vagy csak ígéret marad.

Pedig ha valamikor, akkor most igazán nem teheti meg az állam, hogy ne helyezze a középpontba az emberi életet és azon keresztül az egészségügyet, hogy ne biztosítson minden szükséges anyagi erőforrást az ágazat számára. Persze, pénzen és eszközökön túl, a fertőtlenítőszerek, maszkok, kesztyűk, védőruházat, lélegeztetőgépek, a betegek ellátásához, a dolgozók megvédéséhez szükséges felszerelések minél gyorsabb beszerzése mellett a krízishelyzet kezelésében szükség lesz hatékonyságra, szervezettségre, felelősségteljes hozzáállásra, elkötelezettségre, emberségre is.

Most krízishelyzet van. Ilyen körülmények között a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet hatékonyabb kezelésén túl más elvárásunk aligha lehet az újonnan kinevezett tárcavezető felé – jelenleg minden a túlélésről, a kórházak felszereléséről, a betegek ellátásáról, az egészségügyi személyzet megvédéséről szól.