Korábban írtuk, hogy a családorvosok nehéz helyzetbe kerültek azáltal, hogy a poliklinikai szakorvosi rendelők működését ideiglenesen felfüggesztették, s így nekik kell ellátniuk azokat a pácienseket is, akik esetében nem elegendőek az alapellátásban rendelkezésre álló eszközök, a diagnózis felállításához elengedhetetlen lenne laboratóriumi, illetve röntgendiagnosztikai vizsgálat.

Lapunk érdeklődésére András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere elmondta, az általa vezetett intézményben jelenleg valóban nincs megoldva ez a kérdés, mert a megyei kórház laboratóriumában és a röntgendiagnosztikai osztályon csak a beutalt betegek és a sürgősségre érkező esetekkel kapcsolatban végeznek vizsgálatokat. Kérdésünkre, hogy miért halasztották el az e heti onkológiai kezeléseket és mikor indul újra az ellátás, a kórház menedzsere elmondta, ezeket a kezeléseket elővigyázatosságból halasztották el a jövő hétre, mivel jelenleg ez az osztály egy emelettel a szülészet-nőgyógyászat alatt működik, ami fertőzésveszély miatt karanténban van, és csak akkor szeretnék fogadni az onkológiai betegeket, amikor ezt a részt teljesen fertőtlenítették – mondotta a menedzser. Az onkológiát akkor költöztették a főépületbe, amikor azt az épületet, ahol eddig működött, kiürítették, hogy előkészítsék koronavírussal fertőzött betegek, illetve fertőzés gyanúja miatt beutalt páciensek fogadására.

Dr. Lucia Șereștől, a háromszéki családorvosok egyesületének elnökétől megtudtuk, a kórházi zárt gyógyszertárakban forgalmazott készítmények és az inzulin kivételével minden gyógyszert felírhatnak, a krónikus betegekét is, ehhez ellenben orvosi levelet kell kapniuk az illető szakorvostól. Ebben szerepelnie kell a gyógyszer megnevezésének és a pontos adagnak, az orvosi levelet elküldhetik elektronikusan is a szakorvosok. A tablettával kezelt diabéteszes páciensek esetében is elegendő az orvosi levél, aminek alapján a családorvos kiállíthatja a receptet, de az inzulint csak a szakorvos írhatja fel. Lapunk érdeklődésére dr. Moldovanu Claudia, a megyei kórház diabetológus szakorvosa elmondta, az inzulinnal kezelt cukorbetegeknek a saját kezelő szakorvosukhoz kell fordulniuk telefonon, jelzik, hogy receptre van szükségük, és megegyeznek, hogy azt a saját e-mail-címükre kérik-e, a családorvoshoz vagy direkt egy adott gyógyszertárba. A családorvos akkor játszik szerepet ilyen esetben, ha a cukorbetegnek nincs elektronikus elérhetősége vagy nem tudja előre megnevezni, hogy melyik gyógyszertárban váltja majd ki az inzulint. Ez elsősorban a falun élőkre, idősekre vonatkozik. A szakorvos is segíthet abban, hogy felhív egy-két patikát, feltérképezi, hol kapható az adott inzulinkészítmény és oda küldi a receptet, oda irányítja a pácienst is – mondotta Moldovanu doktornő. A hónapok óta hiányzó metformin, amit a II. típusú cukorbetegek elég nagy hányada használt, helyettesíthető más készítménnyel, erre a gyógyszertárak már a járvány előtt felkészültek – közölte kérdésünkre a szakember.

A betegszabadságok meghosszabbítása továbbra is a szakorvosok hatáskörébe tartozik, de ez visszamenőleg is megtehető a szükségállapot lezárása utáni harminc napon belül – tájékoztatott dr. Lucia Șereș. A páciensnek fel kell hívnia a szakorvost, ha vannak friss vizsgálati eredményei, azt elküldi az orvosnak, aki megállapítja, hogy az illetőnek folytatnia kell-e a betegszabadságot. Ha igen, akkor jó, ha ezt levélben vagy sms-ben közli a beteggel, azért, hogy maradjon nyoma ennek, majd a veszélyhelyzet feloldása után visszamenőleg kiállítja a szükséges dokumentumot – részletezte Șereș doktornő. Ha egy páciens állapota súlyosbodik, és a családorvos nem tudja ellátni, akkor az illetőnek a sürgősséghez kell fordulnia – mondotta.