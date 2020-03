Liberális külön utak a nyájimmunitásért Teljesen értelmetlen intézkedés – mondta a nagy svéd járványügyi szakember, Anders Tegnell, amikor Dánia lezárta a határait. Tegnell elle­nezte az iskolák bezárását is, mert szerinte a fertőzés a gyermekeknél enyhe lefolyású, és ők nem terjesztik tovább a vírust. Egyébként is, ha bezárnák az iskolákat, akkor a szülők kiesnének a munkából, pedig rájuk válsághelyzetben nagy szükség van. Jó időben, jó helyen, jó intézkedéseket kell hozni, ez a svéd álláspont.

Az emberek döntési szabadságát tiszteletben kell tartani. Februárban síszünet van Svédországban, mindenki utazik el a sötétségből, oda, ahová kedve tartja. Az alpesi síelés hívei Olaszországból és Ausztriából hurcolták be a koronavírust, az aktuális esetek 52 százaléka ott fertőződött meg. Megérkezve azonnal munkába álltak, a kutya nem ellenőrizte őket. Kicsit megsértődtek, amikor a szomszédos országok lezárták előttük a határt, vagy odalátogatva azonnal karanténba tették őket. Hol van a skandináv összetartozás és határnélküliség?

A svédek nem aggódtak, hittek a csodaimmunológusok elméletében, a „nyájimmunitásban”. A legtudományosabb stratégia ez, fertőződjön meg lehetőleg minél több ember, mert a vírus ártalmatlanná válik, ha kialakul az antitest. Így működnek a védőoltások is, de mivel ma a koronavírusra nincs még oltóanyag, a természetre kell bízni a védettség kialakulását. Akinek nem sikerül ellenanyagot termelnie, az bizony kritikus állapotba kerülhet. Kockázati csoportnak számítanak az idősek, őket el kell különíteni. Van elegendő egészséges, a vírussal szemben ellenálló ember Svédországban, akik észrevétlenül vészelik át a fertőzést, immunissá válnak, és ez segít majd a kockázati csoportoknak is. Ezért aztán a svédek nem is tesztelnek. Nem takarékossági vagy egészségügyi hiányosság, hanem a haladó liberális felfogás okán. A tétel helyességét ugyan még nem igazolta semmi, de egyszerű megoldásnak tűnik, laissez-faire, ahogy a francia jellemezné ezt a járványügyi eljárást. A magyar népnyelv direktebben fogalmaz: hulljon a férgese.

Persze nem minden svéd ennyire szabadelvű. Vannak még, akiknek sikerült józan gondolkodásukat megőrizniük, és megfelelően érvelnek is mellette. Kiderült ugyanis, hogy a koronavírust kezdetekben igen alábecsülték. Most aláírásokat gyűjtenek, hogy a „kockázatos emberkísérletet” fejezzék be. Tegnell úr szakmailag magasan kvalifikált kollégái ellentmondanak a modern gyógyítási kísérletnek és szigorú szabályok bevezetését sürgetik. Példaként Kínát és Olaszországot emlegetik, és azt az elképzelést, hogy a vírus elterjedését intézkedésekkel időben ellenőrizni tudják, illúziónak nevezik.

A svéd egészségügyi rendszer normális állapotban is szakemberhiánnyal küzd, a fertőzésgyanús eseteket lehetőséghez képest otthoni karanténnal kell gyógyítani. Csak a klinikai eseteket tesztelik, emiatt a svéd fertőzöttségi adatok nem megbízhatóak. A WHO-nál bejelentett esetek száma vasárnap este 1931 fertőzött és huszonegy halott volt. A vírus ott grasszál az országban, de a svéd kormány tiltás helyett még mindig csak ajánlásokat tesz. Mossanak kezet az emberek, kerüljék az időseket. Aki beteg, maradjon otthon, inkább fizetnek neki. A válságkezelést regionális szintre helyezték, szerencsére ott józanabbul gondolkodó emberek élnek. A kormány nem tanácsolja a külföldre utazást és a belföldi mozgást sem. Kész szerencse, hogy a szomszédok és az Európai Unió is lezárta saját határait.

Hollandia, a másik legliberálisabb európai ország is a nyájimmunitás híve volt. Milyen szép az, hogy sok ember megbetegszik, de felgyógyul és a vírussal szemben a továbbiakban immunissá válik! A fiatalokba vessük a bizalmat, bennük nem okoz kárt a vírus, észre sem veszik a fertőzést. Jó kis stratégia ez, a fiatalokat úgysem tudjuk otthon tartani, a liberális nevelés következtében az X-től kezdődő generációknál az önkorlátozás, fegyelem ritkán fordul elő, nyugodtan flangáljanak, éljék az életüket, enyhe lefolyású betegség meg sem kottyan nekik. Az idősek jól elzárhatóak, különösen, ha rájuk ijesztenek, hogy az életükről van szó.

A terv a járvány terjedésével ellenállásba ütközött, vasárnap már 3631 megbetegedést jelentettek a WHO-nak, és 136 személy halálát. A hollandok a svédekhez hason­lóan úgy érzik, hogy egy nagy kísérlet alanyaivá váltak, és nem akarnak ebben részt venni. Az Egészségügyi Világszervezet is arra figyelmeztetett, hogy a nyájimmunitás elmélete a gyakorlatban igen kockázatos, mivel nem ismerjük a vírus valódi természetét. Hollandiában nem szeretnének az olaszok sorsára jutni, ezért a kórházi intenzív osztályokat előkészítik a várható nagy rohamra.

A nyájimmunitás létrejöttére várni felelőtlenség és nagy naivitás. Ezért aztán Mark Rutte miniszterelnök visszakozott. Félreértették a nyilatkozatát, mondja, a fertőzéssel elérhető védettség, a csoportimmunitás csak egyik eleme a vírus elleni küzdelemnek, csak egy mellékszál, nem a valódi cél. Az elsődleges cél a fertőzés le­lassítása, mert bár a lakosság nagy része meg fog fertőződni, a szakemberek szerint az immunitás a populációban nem egyik napról a másikra alakul ki. Szándékos fertőzésről pedig szó sem volt! (Remélem, ezt senki sem állította.) A holland intézkedések alig különböznek a szomszédos francia vagy belga protokolltól, jelentette ki a holland miniszterelnök. Ezt én így nem mondanám, mert bár az iskolákat és a vendéglőket bezárták, a hágai kormány a kijárási tilalmat és az üzletek bezárását még nem rendelte el. Az ismert coffeeshopok előtt hosszú, tömött sorokban állnak az emberek, nem izgatja őket az előírt másfél méteres távolság betartása. Cannabist és egyéb hangulatjavító, immunerősítő szereket szeretnének vásárolni, mert azt is lehet Hollandiában, legálisan.

Rab Irén

A szerző történész

(Magyar Hírlap)