A koronavírus megjelenése óta minden jel arra mutatott, hogy terjedését csak a lezárt határ fékezi drasztikusan. Netanjáhú kormányfő ezt azonnal megtette, és meg is lett: március közepéig egy haláleset nem volt ott. Izraelnek egyébként is jól áll a nemzetállamiság, kerítéssel a határán, míg az EU tagállamai ilyesmivel nem eléggé fotogének, s nemhogy a határzár építése, de a nemzeti érzelem is – a balliberális mintavevők szerint – a szellemi leépülés jele.