Az elemzők csak olyan játékost vettek figyelembe, aki legalább száz mérkőzést játszott nemzeti válogatottjában, abban meghatározó szerepet vitt, az eredményesség azonban csak az egyik szempont volt a rangsor kialakításánál. A Squawka által összeállított lajstromban a világ- és kétszeres Európa-bajnok Xavi mellett további három spanyol is helyet kapott, a kapus Iker Casillas és a középpályás Andrés Iniesta, valamint a Real Madridban ma is aktív középhátvéd, Sergio Ramos. Casillason kívül még egy világbajnok kapus, az olasz Gianluigi Buffon vívott ki magának helyet a listán.

A legjobb tízbe bekerült a most a Juventusban légióskodó, előzőleg a Realt erősítő ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo, aki Európa-bajnoki címig vezette a portugálokat. Ugyanakkor csak a „B csapatba” fért be a Barcelona sztárfutballistája, az Aranylabdát eddig hatszor kiérdemlő Lionel Messi, aki az argentin válogatottban kevésbé tudott hatékony lenni, s nemzeti szinten be kellett érnie a 2014-es vb-ezüsttel. Szintén „másodosztályba” sorolta a portál az Egyiptom színeiben 184 mérkőzésen szerepelt Ahmed Hasszant, aki abszolút válogatottsági rekorder a világfutballban.

A Squawka szerint a legjobb tíz labdarúgó sorrendje így fest: 1. Xavi (spanyol, 133 meccs/2 gól), 2. Iker Casillas (spanyol, 167 meccs/94 kapott gól), 3. Andrés Iniesta (spanyol, 131 meccs/13 gól), 4. Sergio Ramos (spanyol, 170 meccs/21 gól), 5. Philipp Lahm (német, 113 meccs/5 gól), 6. Fabio Cannavaro (olasz, 136 meccs/2 gól), 7. Bastian Schweinsteiger (német, 121 meccs/24 gól), 8. Gianluigi Buffon (olasz, 176 meccs/146 kapott gól), 9. Cristiano Ronaldo (portugál, 164 meccs/99 gól), 10. Diego Forlán (uruguayi, 112 meccs/36 gól)

A portál közölt két all-star válogatottat is, amelyek vitaalapul szolgáló összetétele a következő: * első csapat: Casillas–Ramos, Gerard Piqué (spanyol), Cannavaro, Lahm–David Beckham (angol), Xavi, Schweinsteiger, Iniesta–Miroslav Klose (német), Ronaldo * második csapat: Claudio Bravo (chilei)–Kolo Touré (elefántcsontparti), Rafa Marquez (mexikói), Lució (brazil), Ahmed Hasszan (egyiptomi), Arturo Vidal (chilei), Yaya Touré (elefántcsontparti), Andrés Guardado (mexikói), Lionel Messi (argentin), Forlán, Alexis Sánchez (chilei).