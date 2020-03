A munkatársak védelme érdekében – mind a szerkesztőség, mind a szolgáltatórészlegek, mind a lapterjesztés vonatkozásában – meghoztuk a javasolt és megfelelő intézkedéseket. Átszerveztük a működést „otthoni üzemmódba”, korlátoztuk az ügyfélfogadó irodák nyitvatartási idejét. A leginkább kitett személyzet – a lapkihordók és elárusítók – esetében is foganatosítottuk a szükséges óvintézkedéseket, ám mozgásukat – értelemszerűen – nem korlátozhatjuk, hiszen a nyomtatott lapot kézbesíteni kell az előfizetőknek, az újságárudák működése sem állhat le.

Minden hónap utolsó harmada a lapkihordók révén és az elárusítóhelyeken a következő időszakra szóló előfizetések időszaka. Kérjük előfizetőinket, fogadják bizalommal lapkihordóinkat, s az általános óvintézkedéseket betartva keressék fel bizalommal az elárusítóhelyeket.

Reklám- és apróhirdetési irodánk csökkentett programmal, 11–14 óráig tart nyitva. Kérjük, hogy a program ideje alatt egyenként lépjenek be az irodába.

Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt mind az apróhirdetési, mind a reklámirodánk naponta 11–14 óráig tart nyitva. 14 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Megértésüket kö­szönjük.

Háromszék

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. március 30-án, hétfőn 8–13 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Málik Jó­zsef utcában, a Sport utcában az 1918. december 1. út és a Tavirózsa utca közötti szakaszon (a Sport utcában a 16-os tömb­ház B, C, D lépcsőházaiban, a 15-ös tömbház A, B lépcsőházai­ban, a 20-as tömbház B, C lép­csőházaiban, a 21-es tömbház A, B, C lépcsőházaiban, a 22-es tömbház A, B lépcsőházaiban, a 23-as tömbház A, B, C, D lép­csőházaiban, a 17-es tömbház A, B, C, D lépcsőházaiban, a 6-os tömbház D lépcsőházában, a 18-as tömbház A, B lépcsőházai­ban, az 1-es tömbház H, I, J, K lépcsőházaiban) és az 1918. december 1. úti 18-as tömbház földszinti kereskedelmi egységeiben. A kellemetlenségekért megértést és türelmet kérnek.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Telefonon továbbra is elérhetőek a +40 730 076 447-es számon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

Színház

MÚLTIDÉZŐ ELŐADÁS-SOROZAT. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház díjnyertes és a közönség körében népszerű színházi előadások felvételeit kínálja megtekintésre az érdeklődőknek. A színház Face­book-oldalán vetített múltidéző előadás-sorozat következő darabja március 29-én, vasárnap 20 órától: Federico García Lorca: Vérnász (rendező: Bocsárdi László, a Háromszék Táncegyüttessel közös produkció, 1999/2000).

JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA. A Tamási Áron Színház értesíti közönségét, hogy a szigorító intézkedések miatt megszűnik a jegyvisszaváltás lehetősége a központi jegyirodában. A jegyek visszaváltása a járványhelyzet megszűnte után lesz lehetséges, addig az érintettek megértését kérik.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A román színház Facebook-oldalán is felvételeket tesznek közzé a színház eddigi előadásairól. A következő produkciókat ajánlják: ma 11 órától Mâinile cuvintelor (A szavak kezei, versműsor – összeállította: Camelia Paraschiv Katai), 12 órától Și liniștea are puls (A csend is lélegzik, rendező: Horia Suru); vasárnap 11 órától Casa din palme (Tenyérből ház, versműsor – összeállította Camelia Paraschiv Katai), 19 órától Nu chiar 1918 (Nem kimondottan 1918, rendező: Cristian Ban).

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES a kényszerszünet idejére átköltözik a virtuális térbe, és megörvendezteti a közönséget egy pár régi előadással. A Háromszék Táncegyüttes Facebook-oldalán (facebook.com/haromszek) a részletes program: ma 19 órától Hol jársz, hová mész? (rendező-koreográfus: Ivácson László/2007–2008-as évad); március 31-én, kedden 19 órától „Száz évig” – Fodor Sándor „Netti” emlékére (rendező-koreográfus: Könczei Árpád/2010–2011-es évad); április 4-én, szombaton 19 órától A maszkura (rendező-koreográfus: Ivácson László/2011–2012-es évad); április 7-én, kedden 19 órától Csillagösvény népe (rendező-koreográfus: Orza Călin/2017–2018-as évad).

Hitvilág

SEPSISZENTGYÖRGY. A szükségállapot idején a Szent József-plébániáról szentmiséket közvetítenek hétköznap 18 és vasárnap 9 órától. • A Krisztus Király-plébániáról hétköznap és vasárnap 17 órától a Face­bookon és a krisztuskiraly.ro honlapon élőben közvetítenek. Lelki cukorka: hétköznaponként 11.30-tól együtt imádkozzák a napközi imaórát, mely után XVI. Benedek pápa A Názáreti Jézus című könyvének 2. kö­tetéből osztanak meg gondolatokat. Szentírásolvasás hétköznaponként 14.45-től: együtt olvassák Isten igéjét Karcsi tisztivel.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Boldog Özséb római katolikus plébánia rendszeres élő közvetítést indít a szentmisékről. Az élő közvetítés a szentmisék sorrendjét és időpontját követi: hétfőtől péntekig 17 órakor mindennap; kedden, csütörtökön, szombaton reggel 8 órakor is; vasár- és ünnepnapokon az élő közvetítés 10 órakor lesz; nagyböjt vasárnapjain 16.15-kor keresztúti ájtatosságot közvetítenek. Lelki bekapcsolódásra, akár lelki áldozásra is lehetősége van mindenkinek, aki az élő szentmise-közvetítést nézi, hallgatja.

EVANGÉLIKUS ÁHÍTAT. Hétfőtől szombatig 18 órától 5 perces evangélikus áhítatokat közvetítenek a Sláger Rádióban (105.9 FM) és az egyház honlapján: evangelikus.ro.

UNITÁRIUS ÁHÍTATOK. A Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán esténként 20 órától esti áhítatot és vasárnap 11 órától élő istentisztelet közvetítést tartanak.

VIRTUÁLIS KATOLIKUS TEMPLOM. Az egyre szigorúbb rendelkezések következtében a templomokból a szabadba, majd a virtuális térbe szorultak a szentmisék, a közösségi imaalkalmak. Azért, hogy ebben a nehéz időszakban is megőrizzük és megerősítsük kapcsolatunkat a Mennyei Atyával, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület munkaközössége egy virtuális templomot hozott létre. „Arra az elhatározásra jutottunk munkatársaimmal, hogy virtuális templomot építünk, ahol a járvány idején napi szentmisét, lelki útravalót, segítséget kínálunk az egyéni és az internetes összekapcsolódás által a virtuális közösségi imához. Ezért elindítjuk a templom.ro oldalt, ahol azok is bekapcsolódhatnak a közvetítésekbe, akik nincsenek jelen a közösségi oldalakon”– mondta Szőcs Csaba igazgató.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), 8–12 és 16–20 óráig ma és vasárnap a Grigore Bălan tábornok úti Richter 2. (0267 351 025); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II.; Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton ma 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 14–16 óráig a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.

Esszépályázat

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni és magyarországi egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó, pályakezdő külhoni fiataloknak. Pályázni elsősorban a külhoni magyarsággal, valamint Európa hagyományos nemzeti közösségeivel kapcsolatos – 25 ezer és 45 ezer közti karakter hosszúságú – jogi, illetve társadalomtudományi elemzéssel lehet. Ennél rövidebb tanulmányokat nem, hosszabbakat pedig csak indokolt esetben fogadnak el. A pályázatokat a jogvedo.intezet@kji.hu e-mail-címre április 15-én 17 óráig lehet benyújtani.