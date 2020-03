Telesuli indul magyar végzős diákoknak

„Minden eszközzel azon dolgozunk, hogy ne legyen nagy a lemaradás a járvány és az iskolák bezárása miatt. A Telesulival segíteni akarunk a magyar nyolcadikos és tizenkettedikes diákoknak a vizsgákra való felkészülésben” – nyilatkozta Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ szenátora.

A nyolcadikos diákok számára magyar-, illetve matematikaórákat közvetít a román televízió, a tizenkettedikeseknek pedig magyar-, matematika-, biológia-, fizika-, kémia-, társadalomtudomány- és történelemórákat tartanak a tévében.

Az órarend a Telesuli Facebook-oldalán található, illetve a hétfőtől induló új online-platformon is, a telesuli.rmdsz.ro oldalon. Ide töltik fel a tanárok az órai tananyagot, és itt elérhető lesz minden „teleóra” is, így más tanárok is felhasználhatják ezeket.

A szövetség szakpolitikusa köszönetét fejezte ki a programban részt vevő tanároknak is: „külön köszönetet érdemel minden tanár, aki ebben a programban részt vesz és pluszmunkával segíti az erdélyi magyar diákokat” – mondta.