Kétezer és húszezer közötti bírságok

A magánszemélyek kétezer és húszezer lej közötti, a jogi személyek tízezer és hetvenezer lej közötti bírsággal sújthatók a koronavírus terjedését fékezni hivatott intézkedések be nem tartása esetén – jelentette be tegnap a miniszterelnöki kancellária vezetője, Ionel Dancă.

A hatósági intézkedések be nem tartása miatt kiszabható bírságok súlyosbításáról csütörtöki ülésén döntött a kormány. Egy másik intézkedés értelmében a közintézmények és hatóságok által kibocsátott valamennyi dokumentum érvényessége meghosszabbodik 90 nappal a szükségállapot megszűnésétől számítva. Módosította a kormány a rendőrök és a katonák jogállását is: a rendvédelmi intézmények pihenőszabadságon levő alkalmazottjait visszahívják dolgozni, a missziók miatt indokolt áthelyezésekhez nem szükséges az alkalmazott hozzájárulása, a szükségállapot időszakában felfüggesztik az előrehozott nyugdíjba vonulással kapcsolatos eljárásokat is.