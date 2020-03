Egyszer használatos kesztyűk és védőmaszkok után kutat napok óta a világhálón egy sepsiszentgyörgyi lakos, aki ezekkel a védőfelszerelésekkel kívánja segíteni a kórházban, családorvosi rendelőkben dolgozók munkáját. A közösségi médiában is közzétett felhívását sokan megosztották, többen adakoztak is, így tegnap délelőtt 1550 kesztyűt már le is adtak a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznak, további hatszázat a családorvosokat tömörítő egyesületnek, de az önkéntes munkát végzőknek is juttattak belőle.

Tudomására jutott, hogy a kórháznak nincs elegendő tartaléka a dolgozók védelmét biztosító kesztyűkből, maszkokból, ezért döntött úgy Seitán György, hogy felkutatja, hol lehet még ilyesmit beszerezni – mondta el lapunk megkeresésére. Megjegyezte, magánemberként cselekszik, cégük nem működik, bevételük nincs, két hete otthon vannak. Magyarországon sikerült kesztyűt találnia, onnan viszont százezres tételt kell egyben megvásárolni. Maszkokat a nagyszebeni Mondex cégtől lehet beszerezni, ők gyorsan átállították a termelést, fertőtleníthető, több alkalommal használható maszkokat készítenek. Ezekből kétszáz darabot rendeltek, s miután valaki jelezte, hogy adományozna ezekből, az illetőt kapcsolatba hozták a cég ügynökével. Ismerős révén Kínában is sikerült kapcsolatot kialakítani, így azt remélik, onnan is érkezhet majd védőfelszerelés. Az első adag kesztyű megvásárlása saját forrásokból és támogatások révén vált lehetővé – tudtuk meg, ám Sei­tán György számlát is nyitott, ide várják a következőkben a felajánlásokat. A beérkező összegeket nyilvánossá teszi, akárcsak a személyesen nyújtott adományok listáját, miként azt is, mit szereztek be ezekből a felajánlásokból. Meggyőződése, vannak még elfekvő készletek, így arra biztat mindenkit, ha tudnak olyan forrásról, ahol kesztyűt, maszkot lehet beszerezni, jelezzék, hogy azt mielőbb megvásárolhassák a kórháznak. Eddig közel ezer lej érkezett a bankszámlára, illetve további 200 lej készpénzben, a maszkokra 476 lejt fordítottak. Seitán György megjegyezte, amennyiben a továbbiakban nem sikerülne védőfelszereléseket beszerezni, a számlára összegyűlt pénzt a Rotary Klub számára ajánlják fel, mely orvosi eszközök vásárlásával támogatja a kórházat.

(A támogatásokat – lejben – ide várják: Gyorgy Seitan, IBAN: RO72INGB0000999910203336, Banca: INGB CENTRALA, SWIFT: INGBROBU, BIC: INGB).

Lélegeztetőket vásárolnak

A sepsiszentgyörgyi Rotary Klub is felajánlotta segítségét a megye legnagyobb kórházának. Arra törekednek, hogy olyan eszközöket szerezzenek be, melyek nélkülözhetetlenek a fertőzés érintette betegek kezelése során. Mint azt Facebook-bejegyzésükben ismertették, a klubtagok és baráti társaságuk hozzájárulása révén a napokban megrendeltek és 50 százalékos előleget is kifizettek öt darab lélegeztetőgépre – kiegészítő modulokkal –, valamint öt darab betegmegfigyelő eszközre. Ezek értéke több mint 88 ezer euró, a vételár fennmaradó részét a Németországból származó szállítmány megérkeztekor (3–4 hét múlva) utalják. Ugyanakkor adománygyűjtést hirdettek egy Real Time PCR gép beszerzésére is, mely a koronavírus-gyorsteszt elvégzésére alkalmas berendezés. Ennek, illetve a hozzá tartozó kiegészítőknek az ára 120 ezer euró.

Az elmúlt időszakban egyébként több adomány is érkezett a háromszéki kórházakhoz. Az Electrica Rt. hatezer euróval támogatta a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórházat, így lehetőség lesz a fertőző betegségek épületében levő oxigénhálózat bővítésére és kapacitásának növelésére. Józsa Csaba, a villamossági vállalat megyei kirendeltségének igazgatója elmondta, a dél-erdélyi energiaszolgáltató vállalat Kovászna, Hargita, Maros, Brassó, Szeben és Fehér megye megyei kórházainak egyenként hatezer eurós támogatást nyújt a mostani krízishelyzetben, ezzel az összeggel is hozzájárulva az egészségügyi központok megsegítéséhez.