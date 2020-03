Segítenek a székely szurkolók

Előző írásunk

2020-03-28: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Egyszer használatos kesztyűk és védőmaszkok után kutat napok óta a világhálón egy sepsiszentgyörgyi lakos, aki ezekkel a védőfelszerelésekkel kívánja segíteni a kórházban, családorvosi rendelőkben dolgozók munkáját. A közösségi médiában is közzétett felhívását sokan megosztották, többen adakoztak is, így tegnap délelőtt 1550 kesztyűt már le is adtak a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznak, további hatszázat a családorvosokat tömörítő egyesületnek, de az önkéntes munkát végzőknek is juttattak belőle.