A korábbi terv módosítását idézte elő az intenzív osztály csütörtöki karanténba helyezése, az előrelátott ütemnél gyorsabban ürítik ki a megyei kórház főépületét és készítik elő a koronavírussal fertőzött betegek ellátására. Tegnapi online sajtótájékoztatóján a kórház menedzsere elmondta, átmenetileg a kórház belgyógyászati osztályaként ismert régi épületébe költöztetik a különböző szakterületek osztályait, az ortopédiai és a sebészeti sürgősség is itt fog működni, a szülészeti, nőgyógyászati sürgősségeket továbbra is átirányítják a kézdivásárhelyi kórházba, más esetekben a brassói kórház fogadja a sürgősségi pácienseket.

Az intenzív osztályon bent fekvő, igazoltan fertőzött páciens okán fennálló fertőzőveszéllyel kapcsolatban a kórház menedzsere elmondta, fokozatosan szeretnék visszaállítani az osztály működését, annak függvényében, hogy az ott dolgozók vírustesztje milyen eredményt mutat. A tüdőgyógyászati osztályon is azokra az alkalmazottakra figyelnek különös tekintettel, akik közvetlen kapcsolatban voltak egy másik, szintén fertőzött pácienssel, akit jelenleg a fertőzőosztályon kezelnek, de nem rendeltek el különösebb intézkedéseket a tüdőgyógyászati osztályon, sem a sürgősségen. A tüdőgyógyászat esetében nem volt kitéve a teljes személyzet a vírusveszélynek, ezért részleges intézkedést hoztak közösen a megyei egészségügyi igazgatóság járványtani szakemberével, de akinél szükséges volt, ott otthoni karanténba helyezték az illetőt – mondotta a kórház menedzsere.

Az osztályok átszervezésére vonatkozóan András-Nagy Róbert elmondta, a főépületet fertőtlenítik és felkészítik az igazoltan fertőzött betegek ellátására, a korábban a fertőzőosztálynak is helyet adó épület amolyan tartalékhelyszín lesz a fertőzésgyanús- és enyhébb esetek ellátására. Tehát a régi kórház épületébe csoportosítják a belgyógyászati eseteket, oda költöztetik a sürgősségi sebészetet és az ortopédiát. A főépületben jelenleg is működő radiológiai osztály a vírusfertőzöttek vizsgálatát látja el, a régi épületben továbbra is működnek a jelenleg is használatban lévő röntgendiagnosztikai felszerelések. A megelőző intézkedéssekkel arra készülnek fel, hogy egy időben akár háromszázötven koronavírussal fertőzött beteget is el tudjanak látni – mondotta a menedzser.

Lapunk kérdésére, hogy az onkológiai kezelésekre vonatkozó, két nappal ezelőtti forgatókönyv miként változik a főépület teljes lezárását igénylő intézkedés miatt, a kórház menedzsere azt mondta, egy teljesen különálló, a fertőzésveszélytől biztonságosan mentesített felületre kívánják átköltöztetni a legveszélyeztetettebb pácienseket, az onkológiai, reumatológiai, hematológiai betegek kezelését, ezért úgy döntöttek, a jelenlegi tüdőgyógyászati kórház épületét ürítik ki erre a célra, fertőtlenítik, és itt kezelik majd az említett betegségben szenvedőket. A kórház vezetője úgy véli, hosszú távra kell berendezkedniük, mert a járvány lefutása után is még eltelik egy-két hónap, amíg a kórház a régi felállításban tud működni.