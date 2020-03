A határozattervezetet minden önkormányzati képviselő egyenként szavazta meg, nem szólt hozzá senki. A rendkívüli tanácsülések napirendjén nem szokott különfélék pont szerepelni, ám ettől most eltekintettek és a tanácstagok több kérdést is felvethettek. Dr. Gáspár Zsolt családorvos azt javasolta, hogy, sepsiszentgyörgyi példára a fokozottan veszélyeztetett személyeknek, azoknak, akik a fertőzött betegekkel dolgoznak, a kórház egészségügyi személyzetének, orvosoknak, asszisztenseknek és ápolóknak biztosítsanak ingyen elszállásolási lehetőséget, hogy családjaikat ne fertőzzék meg. Kollégái jelezték neki, hogy ha Kézdivásárhelyen is lesznek aktív esetek, élnének ezzel a lehetőséggel. Bokor Tibor polgármester válasza az volt, hogy ha szükség van erre a lépésére szóljanak és megoldják, eddig ezt a kórház vezetősége nem kérte, pedig naponta többször is tárgyalnak.

Szilveszter Szabolcs azt javasolta, hogy a szálláson kívül az élelmezésüket is biztosítsák. Elszállásolási lehetőségként a sportszálloda és a Gábor Áron Szakképző Líceum bentlakása került szóba. Dr. Kelemen András szerint az orvosok még nem kértek ilyesmit, de védőfelszerelést annál inkább. Ilyés Botond megkérdezte, van-e a városban koronavírussal fertőzött személy. Dr. Kelemen András azt válaszolta, hogy egyetlen eset sem bizonyított. Gál Elemér arra volt kíváncsi, hogy a megyei kórház gyermekosztályát áthelyezik-e Kézdivásárhelyre. Válaszában dr. Kelemen elmondta: egyelőre a megye összes szülészeti esetét irányították hozzájuk, ez az állapot pedig körülbelül egy hétig még fennáll. Bokor Tibor azt is elmondta, hogy a városban jelenleg 174 személy van otthoni elkülönítésben és csak egyetlen személy található vesztegzár alatt. Szigethy Kálmán azt kérte, hogy az üzletekbe juttassanak folyamatosan a kijáráshoz szükséges, saját felelősségre írt nyomtatványokat. Fejér Melinda ezen kívül azt javasolta, hogy az idős emberekre való tekintettel a lépcsőházakba is vigyenek a nyomtatványokból. (Nyomatványok vannak a 9-es és 10-es Bertisben, a Mi-Tu-Ház üzletében, a Bene Boltjában, a Benedek húsüzletben, a Kauflandban, a Penny Marketben, a Lidlben, a Profiban, mindkét Diószegi és mindkét Amigo üzletben).

Az is felmerült, hogy idős embereket büntetett meg a rendőrség a kijárási tilalom megszegése miatt. A polgármester szerint ez nem lehet igaz, erre külön megkérte a minap is a városi rendőrkapitányt. Czipa Loránd azt hozta szóba, hogy egy hajléktalanról szerzett tudomást, az ötven év körüli férfi egy tömbház negyedik emeletén húzta meg magát már több hete. Mátyus Kálmán, a szociális iroda igazgatója szerint eddig még nem jelentette senki, hogy újabb hajléktalan lenne a város területén, de ha pontos címet kapnak, a helyi rendőrség megkeresi az illetőt. Bokor Tibor zárószóként azt mondta, a város a veszély idejére megoldja az illető elhelyezését. Az online tanácsülés 51 percig tartott.