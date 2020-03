Egy hónapnyi küzdelem

Március 26-án, csütörtökön múlt egy hónapja, hogy a Romániában élőknek is szembe kell nézniük a koronavírus okozta, fokozódó fenyegetettséggel. Az első esetet február 26-án, egy Gorj megyei – időközben meggyógyult – fiatalnál mutatták ki, egy hónap alatt azonban ezer fölé, 1292-re emelkedett az ismert fertőzöttek száma, az esetek egyre sokasodnak.

Ludovic Orban tegnap arról beszélt, hogy, a spanyolországi és a franciaországi fejleményekhez képest – mint fogalmazott, február 25-26 tájékán Spanyolországban két esetet ismertek –, a romániai kedvezőbb helyzet annak köszönhető, hogy a hatóságok időben léptek, s ha nem hoztak volna szigorú intézkedéseket, a vírus jobban elterjedt volna. Állítása, miszerint egyetlen súlyos helyzetben lévő ország sem szembesült több mint kétszázezer, fertőzött térségből hazatérő állampolgárral, szintén nem cáfolható, az is örvendetes, hogy végre számokat is tudunk. Annyi pontosítást kíván a miniszterelnök nyilatkozata, hogy a világ koronavírusos megbetegedéseit naprakészen tálaló portál szerint (worldometers.info/coronavirus) Spanyolországban február 15-én két fertőzöttet jegyeztek, 25-én már kilencet, az viszont tény, hogy mostanra teljesen elszabadult a pokol: közel hatvanezer fertőzöttel és mintegy 4 400 halálos áldozattal számolnak. Ehhez képest a romániai helyzet egyelőre valóban biztatóbb, de a szakemberek már most figyelmeztetnek, nehéz hetek következnek, a megbetegedések száma növekedni fog.

Várjuk ki a végét, ám azt érdemes rögzíteni, hogy a koronavírusos fertőzés terjedését megakadályozandó, a romániai orvosok, egészségügyi dolgozók, hatóságok erejükön felül teljesítenek, s noha munkájuk tűzoltás-jellegű, lehetőségeik szerint eddig nem látott erőfeszítéssel dolgoznak és ebben a rendkívüli helyzetben tiszteletet, elismerést érdemelnek. Hogy az ország, annak egészségügyi rendszere – néhány tekintélyes járványkórházon kívül – efféle küzdelemre nem volt felkészülve, nyilvánvaló, ezt már maga Orban is elismeri.

De ez már közelmúlt: magatartások, viszonyulások egész sorát változtatja meg a mostani koronavírus járvány, s akár tetszik, akár nem, a járvány után mindannyian arra kényszerülünk majd, hogy életünket megváltozott szempontok, fontossági sorrendek szerint alakítsuk. De addig is összpontosítsunk kizárólag az elkövetkező időszakra. Figyelemre méltó változás, hogy az új egészségügyi miniszter, a silány teljesítményt nyújtó Victor Costachet váltó Nelu Tătaru – megerősítve Adrian Streinu Cercel és Alexandru Rafila professzorokkal – magabiztosabban és szakszerűbben kezeli a járványhelyzetet, elsődlegesnek tekintik azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel nem csupán a lakosságot védik, hanem az orvosok biztonságát is növelni próbálják. Hiszen sokak számára lehet létfontosságú, hogy ne fertőződjenek meg, ne kényszerüljenek otthoni elkülönítésbe, miként az is kerülendő, hogy a suceavai kórházéhoz hasonló, döbbenetes eset alakuljon ki.

Egy hónap eltelt. Ám a következő még nagyobb próbatételt ígér.