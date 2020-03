Legyünk optimisták

Más, optimizmusra serkentő jeleket is találtam a járvány kapcsán, és egyértelmű, hogy a rossz dolognak jó oldalai is vannak. Megpróbáltam összegyűjteni a világjárvány olyan következményeit, amelyek ránk, és a Föld jövőjét nézve mégiscsak jelentenek valamicske hasznot. Tudjuk például azt, hogy a környezetvédők állandóan szirénáztak, mert a káros- anyag kibocsátás miatt nyakunkon (volt) a globális felmelegedés. Most már az ipari termelés visszaesett, mint az előírásokat be nem tartó tüdőgyulladásos a betegségbe. Az autóforgalom bámulatosan lecsökkent, (mint ahogy az életszínvonal is le fog), és az egyik legszennyezőbb, a légi közlekedés mennyiségének mutatói is, úgy zuhannak, mint egy magasban meghibásodott repülőgép. Bukarestben olyan tiszta a levegő, mint a hegyekben. Ehhez nincsenek szokva a bukarestiek és még egy héttel ezelőtt is felgyújtottak egy illegális szemétlerakót, hogy javítsanak valamit a helyzeten. És mintha már látszana is a légszennyezés csökkenésének eredménye, mert most márciusban a tél máris pótolni látszik azt, amit elmulasztott a globális felmelegedés miatt, és ezért lám a napokban igencsak hideg volt.

Aztán a tanügy modernizálása is sorra került, hisz most megvalósult a rég óhajtott modern elektronikus eszközök hadrendbe állítása. Az óraszám-csökkentés is igen jól sikerült, mert zéróra esett vissza, és a gyerekeknek nem kell egy percet sem az iskolában tölteniük. Ha ez így megy tovább, akkor fennáll annak lehetősége, hogy mindenki odahaza teszi le az érettségi vizsgát, és nagy valószínűséggel senki nem fog megbukni. Majd a jó eredmények láttán –, ha el is múlik a járvány –, annyira hasznosnak bizonyulhat ez a távoktatási módszer, hogy esetleg teljesen meg is szüntetik az iskolai oktatást. Így a tanügynek még kevesebb pénzt adnak, és még több fegyvert tudunk vásárolni a megmaradt pénzből Amerikától, mert ugyebár milyen jól jött most is az utcára vonuló katonáknak. A kórházakat be kell zárni, mivel több helyen is ezek lettek a járvány gócpontjai, az iskolákat át lehet alakítani kórházakká és így tovább. A kisegítő személyzetet átképezik, hogy például a takarítónők a folyosók mellett az elájult betegeket is fel tudják mosni.

Most feljöhet a napjuk a kuruzslóknak, akik mindenre készen állnak, és a távoktatás mellett megvalósulhat a távgyógyítás is. A távráolvasást is meg tudják oldani a hírtelevíziók, mert ezek a legharcosabbak, és ott eddig is rengeteg hozzáértő osztotta meg velünk tudását, nap, mint nap tovább folyik a nézők felvilágosítása és kiképzése. Ebben eddig sem álltunk rosszul hála a sok orvosi témájú filmnek, amit a tévékben láthattunk. Így már olyan is előfordult, hogy a mentőt kihívó hozzátartozók megverték az orvost, mert nem úgy tette dolgát, miként a filmekben látták, és ahogy elvárták. Reméljük, hogy a filmgyárak a Dr. House mintájára, most olyan sorozatokat fognak forgatni, amelyekben az orvosok koronavírusos betegeket gyógyítanak és így a nézők jobban tudhatják majd, mit kell tenniük a fertőzöttekkel, mint az orvosok. Hogy a sok felkészült orvos és álgyógyító ne maradjon munka nélkül, ha csökken majd a fertőzöttek száma, vannak, akik már most hivatásszerűen próbálják terjeszteni a vírust, mint ahogy az Kolozsváron történt, ahol egy pópa ugyanazzal a kanállal osztotta híveknek a borba mártott kenyeret és lehet, hogy vírusokat is. Ha netán ezért felelősségre vonják, védekezhet azzal, hogy a bor 60 foknál erősebb volt. Nagy gond, hogy a kórházakban nincs elég lélegeztető készülék, de erre is van megoldás. Esetleg alkalmazni lehet olyan, mondjuk 18-38 év közti, csinos fiatal nőket és férfiakat, akik tünetmentesen átvészelték a fertőzést, s akik a lélegeztető gépek helyett szájról szájra alkalmazott mesterséges lélegeztetést végeznének az általában idősebb betegeken. A férfiak nőkbe, a nők férfiakba próbálnának levegőt, és így életet lehelni.