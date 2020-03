A munkatársak védelme érdekében – mind a szerkesztőség, mind a szolgáltatórészlegek, mind a lapterjesztés vonatkozásában – meghoztuk a javasolt és megfelelő intézkedéseket. Átszerveztük a működést „otthoni üzemmódba”, korlátoztuk az ügyfélfogadó irodák nyitvatartási idejét. A leginkább kitett személyzet – a lapkihordók és elárusítók – esetében is foganatosítottuk a szükséges óvintézkedéseket, ám mozgásukat – értelemszerűen – nem korlátozhatjuk, hiszen a nyomtatott lapot kézbesíteni kell az előfizetőknek, az újságárudák működése sem állhat le.

Minden hónap utolsó harmada a lapkihordók révén és az elárusítóhelyeken a következő időszakra szóló előfizetések időszaka. Kérjük előfizetőinket, fogadják bizalommal lapkihordóinkat, s az általános óvintézkedéseket betartva keressék fel bizalommal az elárusítóhelyeket.

Reklám- és apróhirdetési irodánk csökkentett programmal, 11–14 óráig tart nyitva. Kérjük, hogy a program ideje alatt egyenként lépjenek be az irodába.

Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt mind az apróhirdetési, mind a reklámirodánk naponta 11–14 óra között tart nyitva. 14 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap, a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Megértésüket köszönjük.

Háromszék

A Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság felhívása

Tekintettel a hivatal által közzétett hat telefonszámra érkező nagyszámú hívásra, azoknak, akik a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóságon regisztrálni kötelesek, egy űrlap használatát javasolják, amelyet a kitöltés után elküldhetnek a covid19@dspcovasna.ro e-mail-címre. Az űrlap megtalálható a dspcovasna.ro oldalon.

Emellett továbbra is hívhatóak a hivatal telefonszámai: 0757 354 074, 0749 038 675, 0751 297 992, 0751 041 426, 0751 085 216, 0751 089 869. Továbbra is ingyenesen hívható a 0800 800 358-as zöldszám, melyen a járványhelyzettel kapcsolatban nyújtanak általános tájékoztatást.

Színház

MÚLTIDÉZŐ ELŐADÁS-SOROZAT. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház díjnyertes és a közönség körében népszerű színházi előadások felvételeit kínálja megtekintésre az érdeklődőknek. A színház Face­book-oldalán vetített múltidéző előadássorozat e heti programja: április 1-jén, szerdán 20 órától W. Shakespeare: Rómeó és Júlia (rendező: Bocsárdi László, 2002/2003); április 5-én 20 órától Szophoklész: Antigoné (rendező: Bocsárdi László, 2003/2004).

JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA. A Tamási Áron Színház értesíti közönségét, hogy a szigorító intézkedések miatt megszűnt a jegyvisszaváltás lehetősége a központi jegyirodában. A jegyek visszaváltása a járványhelyzet megszűnte után lesz lehetséges, addig az érintettek megértését kérik.

Segítenek az időseken Sepsiszentgyörgyön

Alapélelmiszerekből és higiéniai termékekből álló csomagok megvásárlását és ingyenes házhoz szállítását igényelhetik Sepsiszentgyörgyön azok az idősek, akik egyedül élnek, segítségre szorulnak, illetve nem hagyhatják el az otthonukat. Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának kezdeményezésére összefogtak a városban működő civil szervezetek és vállalkozók, ők biztosítják a csomagok kiszállítását a város területén. A program koordinálását a Kovászna Megyei Vöröskereszt vállalta fel.

A szolgáltatás igénybevételéért hétköznapokon 9–15 óráig a következő telefonszámok egyikét kell hívni: 0783 017 987, 0787 298 147.

A civil szervezetek önkéntesei a csomagokat 24 órán belül házhoz viszik, kivéve azokat, amelyeket a pénteki nap során igényelnek, ezeket csak hétfőn szállítják ki. Amennyiben valaki friss zöldséget vagy gyümölcsöt is vásárol, 48 órán belül kapja meg a csomagot. A csomagokat egy 50-es, előre meghatározott terméklistából lehet összeállítani, a listán a következő termékek szerepelnek: kenyér, puliszkaliszt, liszt, rizs, cukor, olaj, só, csigatészta, tej, vaj, sajt, joghurt, húskonzerv, pástétom, babkonzerv, virsli, szalámi, sonka, kolbász, tojás, lekvár, kávé, csokoládé, fekete bors, piros paprika, vécépapír, papír zsebkendő, papírtörlő, fogkrém, szappan, sampon, női és férfi tusfürdő, női és férfi dezodor, borotválkozóhab, borotva, mosogatószer, mosószer, krumpli, sárgarépa, zeller, petrezselyem, hagyma, alma, banán, narancs és citrom. A szervezetek a vállalkozókkal közösen minden kategóriából egy terméket azonosítottak be, úgy, hogy az minőségében és árban is megfelelő legyen.

Az intézkedések a koronavírus terjedésének megelőzése miatt és az idős, lakhelyét elhagyni nem tudó személyek védelme érdekében születtek. A kezdeményezésben a Kovászna Megyei Vöröskereszt mellett részt vesznek a Diakónia Keresztyén Alapítvány, a Gyulafehérvári Caritas, a Romániai Máltai Szeretetszolgálat és a Gondviselés Segélyszervezet Háromszéki Fiókszervezetének munkatársai és önkéntesei.

A kézdivásárhelyi Gosp-Com Kft. újabb intézkedései

A Gosp-Com Kft. értesíti a lakosságot, hogy a járvány megfékezése érdekében a következő óvintézkedéseket vezeti be: ügyintézés kizárólag sürgős, halaszthatatlan esetekben történhet személyesen, kéréseket e-mailben vagy faxon fogadnak. Az alkalmazottak a postaládákba helyezik el a számlákat. A számlák befizetése történhet: banki átutalással – Banca Transilvania – Cont RO81 BTRL RON CRT 0V1577 2601; Raiffeisen Bank – Cont RO34 RZBR 0000 0600 0289 9596; Banca BCR – Cont RO52 RNCB 0127007504060001; készpénzzel bármelyik Paypoint, Payzone, Un-Doi logóval ellátott egységnél; a cég székhelyén, a Budai Nagy Antal utca 1. szám alatt készpénzzel és bankkártyás fizetéssel.

A hulladékelszállítás a megszokott program szerint zajlik, az esetleges változásokról folyamatosan értesítik a lakosságot. Elérhetőségek: telefon: 0267 361 060, 0732 117 330; fax: 0267 363 698; e-mail: gospcom@gosp-com.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óra közt a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 8 – 13 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Málik József utcában, a Sport utcában az 1918. december 1. utca és a Tavirózsa utca közötti szakaszon (a Sport utcában a 16-os tömbház B, C, D lépcsőházaiban, a 15-ös tömbház A, B lépcsőházaiban, a 20-as tömbház B, C lépcsőházaiban, a 21-es tömbház A, B, C lépcsőházaiban, a 22-es tömbház A, B lépcsőházaiban, a 23-as tömbház A, B, C, D lépcsőházaiban, a 17-es tömbház A, B, C, D lépcsőházaiban, a 6-os tömbház D lépcsőházában, a 18-as tömbház A, B lépcsőházaiban, az 1-es tömbház H, I, J, K lépcsőházaiban) és az 1918. december 1. út 18-as tömbház földszinti kereskedelmi egységeiben. A kellemetlenségekért megértést és türelmet kérnek.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Telefonon továbbra is elérhetőek a +40 730 076 447-es számon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A kölcsönös tájékoztatás jegyé­ben a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen az elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni. (dvk)

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT vehetnek igénybe a magyarságuk miatt hátrá­nyos megkülönböztetést elszenvedők. Érdeklődni a 0741 568 527-es telefonon lehet.