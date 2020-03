Következő írásunk

A 33 éves Gabriel Vașvari a Sepsi OSK legtapasztaltabb játékosa, egyben a román élvonal egyik legrutinosabbja is. Egy igazán komoly, tudatos és nagy munkabírású labdarúgó, aki korábban nemzetközi mérkőzéseken is próbára tette magát. A piros-fehérek középpályájának meghatározó alkotórésze, aki amellett, hogy oroszlánrészt vállal a védekezésben és a labdaszerzésben, a támadások felépítésében is segít. A román élvonalban 226 meccsen 38 alkalommal volt eredményes, a jelenlegi idényben pedig 26 bajnoki mérkőzésen 5 gólt szerzett. 15 évesen egy súlyos sérülést is átvészelt, hiszen síp- és szárkapocscsonttörést szenvedett. Utólag visszatekintve bánja, hogy nem játszott külföldön és nem szerepelhetett a román válogatottban. Szeret Sepsiszentgyörgyön élni, tetszik neki, hogy az emberek életének szerves része a labdarúgás.