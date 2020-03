A 33 éves Gabriel Vașvari a Sepsi OSK legtapasztaltabb játékosa, egyben a román élvonal egyik legrutinosabbja is. Egy igazán komoly, tudatos és nagy munkabírású labdarúgó, aki korábban nemzetközi mérkőzéseken is próbára tette magát. A piros-fehérek középpályájának meghatározó alkotórésze, aki amellett, hogy oroszlánrészt vállal a védekezésben és a labdaszerzésben, a támadások felépítésében is segít. A román élvonalban 226 meccsen 38 alkalommal volt eredményes, a jelenlegi idényben pedig 26 bajnoki mérkőzésen 5 gólt szerzett. 15 évesen egy súlyos sérülést is átvészelt, hiszen síp- és szárkapocscsonttörést szenvedett. Utólag visszatekintve bánja, hogy nem játszott külföldön és nem szerepelhetett a román válogatottban. Szeret Sepsiszentgyörgyön élni, tetszik neki, hogy az emberek életének szerves része a labdarúgás.

– A belföldi és nemzetközi sportéletet felfüggesztették a koronavírus-járvány miatt, a labdarúgó Európa-bajnokságot és a tokiói olimpiát elhalasztották. Ha minden jól alakul, a labdarúgó-bajnokságok májusban folytatódhatnak, viszont rosszabb esetben kitolódhat a pontvadászatok vége. Addig is mivel töltöd a szabadidődet? Betartod a hatóságok javaslatait?

– Tényleg furcsa helyzetben vagyunk, hosszabb időt kénytelenek vagyunk a labdarúgás nélkül tölteni. Nagyon rossz, hogy még a tévében sem láthatunk egy mérkőzést sem, viszont az emberek egészsége ennél sokkal fontosabb. Jelenleg csak ez számít, főleg úgy, hogy látjuk, mi történik világszerte az emberekkel. Nem hiszem, hogy májusban folytatni tudjuk a bajnokságot. A családommal itthon vagyok Zilahon, szigorúan betartjuk a hatóságok tanácsait, és a házban maradunk. Mozgok a ház körül és az udvaron, igyekszem a lehető legjobban betartani az erőnléti trénertől kapott edzéstervet.

– 2018-ban igazoltál Sepsiszentgyörgyre, azóta a csapat játszott a felsőházi rájátszásban, azonban a 2019–2020. évi idényben nem sikerült megismételnetek azt a remek teljesítményt. Tavaly novemberben vezetőedzőt cserélt a klub, Leo Grozavu érkezésével megváltozott a játékotok, decemberben sikerült több meccset megnyernetek, de idén újabb négy mérkőzést zártatok döntetlennel. Mit gondolsz a csapat idénybeli teljesítményéről?

– Az előző idény nagyon jól sikerült, hiszen felsőházi rájátszásba jutottunk. Kevesen gondolták volna, hogy képesek vagyunk erre a teljesítményre. Örülök, hogy 2018-ban úgy döntöttem, hogy Sepsiszentgyörgyre igazolok. Nagyon jól érzem magam a csapatban és a városban egyaránt. Számomra nagy csalódás volt, hogy a jelenlegi szezonban nem sikerült megismételnünk a playoffba jutást. Talán összejött volna, ha jobban figyelünk azokon a mérkőzéseken, amelyeket uraltunk, de ahol többször is értékes pontokat vesztettünk. Novemberben a vezetőség úgy döntött, hogy Leo Grozavu lesz a vezetőedző, aminek köszönhetően támadóbb futballt játszunk, és többet birtokoljuk a labdát. Ennek köszönhetően decemberben sikerült sorozatban több pozitív eredményt elérnünk. Azt gondolom, hogy idén is voltak jó mérkőzéseink, de nem volt szerencsénk, így többször is úgy vesztettünk pontot, hogy vezettünk. Úgy vélem, a tavaszi idényben uraltuk a meccseket, viszont bármennyire szerettem volna is, nem volt esélyünk a felsőházi rájátszásba jutni. Bízom benne, hogy az idény végén sikerül a 7. vagy 8. helyen végezni.

– A jelenlegi szezonban 26 találkozón játszottál a bajnokságban, 5 gólt szereztél és 2 gólpasszt osztottál ki, emellett pedig két kupamérkőzésen is pályára léptél, nem mellesleg a Sepsi OSK a sorozat elődöntőjébe jutott. Elégedett vagy az egyéni teljesítményeddel?

– 26 mérkőzésen játszottam s mindössze két bajnokit hagytam ki, hazai pályán a medgyesi Gázmetán és idegenben az Astra Giurgiu ellen. Ezeken a mérkőzéseken az összegyűjtött sárga lapok miatt nem tudtam pályára lépni. Elégedett vagyok az idényben nyújtott teljesítményünkkel, azonban magától értetődik, hogy mindig lehet jobban játszani. Számunkra mindenképp pozitív eredmény, hogy a kupában a klub történetében először az elődöntőbe jutottunk. A négy továbbjutó közül nem a Sepsi OSK a legesélyesebb, viszont ebben a sorozatban bármi megtörténhet, mindent megteszünk a döntőbe jutásért.

– Tapasztalt játékos vagy, aki nemzetközi kupamérkőzéseken is játszott már. A román élvonalban eddig 226 mérkőzésen léptél pályára és 38 találatot jegyeztél. Ha nem tévedek, a hetedik szezonodat töltöd az első osztályban. Véleményed szerint minek köszönhetően sikerült mindezt elérned?

– Bizony, a hetedik szezonom ez az első osztályban, eddig 226 meccsen léptem pályára. Véleményem szerint a komolyságomnak, a mindennap befektetett munkámnak, a professzionalizmusomnak és a labdarúgás iránti elkötelezettségemnek köszönhetően sikerült éveken keresztül az élvonalban maradnom.

Fotó: FCSB

– Milyen vezetőedző Leo Grozavu? Számodra nem volt ismeretlen, hiszen korábban már dolgoztatok együtt Botoșani-ban.

– Leo Grozavu nagyon szigorú vezetőedző, szakmailag pedig igazán felkészült, olyan tréner, aki semmit nem bíz a véletlenre. Így igaz, korábban is dolgoztam vele, úgy látom, hogy ahhoz az időszakhoz képest nyugodtabb és jobban figyel a részletekre.

– Eddigi karriered során mindössze kétszer kaptál piros lapot az 1. Ligában, egyet az FC Botoșani és egyet a Temesvári Poli mezében. Emlékszel még, ki ellen játszottál, és miért kaptad?

– A Temesvári Poli színeiben tisztán emlékszem arra a mérkőzésre, ugyanis a Medgyesi Gázmetán otthonában játszottunk, 2–0 arányú győzelmet arattunk, és mindkét gólt én szereztem. A piros lapot két sárga után kaptam, mivel volt két olyan szabálytalanságom, ami kicsit átlépte a sportszerűség határát. A másik piros lapot szintén két sárga után kaptam az FC Botoșani színeiben. Ha jól emlékszem, hazai pályán az akkor még Steaua néven futó fővárosi csapat ellen játszottunk, és kikaptunk 2–0 arányban.

– A következő idényben mit szeretnél elérni? Mit vársz magadtól és a csapattól?

– Elsősorban azt szeretném, hogy teljesen egészséges legyek, mert ez mindennek az alapja. Nagyon akarnék ismét a felsőházban játszani, szóval teljes mértékben azon leszek, hogy ezt sikerüljön megvalósítanunk. Egyénileg szeretném, ha a teljesítményem kiegyensúlyozott lenne, amivel továbbra is a csapat meghatározó tagja tudok maradni, és a tőlem telhető legtöbbet igyekszem megtenni a jó eredmények elérése érdekében.

– Profi pályafutásod során mit tartasz az eddigi legnagyobb eredményednek?

– A 2015–2016. évi idényben az FC Botoșani az Európa-ligában selejtezhetett, ami egyértelműen az eddigi legjobb teljesítményem labdarúgóként. Az első körben a grúz FC Tskhinvali ellen játszottunk, hazai pályán döntetlent hoztunk össze, majd idegenben 3–1-re győztünk, én pedig két gólpasszt adtam. A második körben a lengyel Legia Warszawa volt az ellenfelünk, otthon 1–0-ra, vendégként 3–0-ra kaptunk ki, és búcsúztunk a sorozattól. Hatalmas élmény volt ezen a négy mérkőzésen pályára lépni, a szurkolók csodálatos hangulatot varázsoltak a stadionba, a karrierem egyik meghatározó pillanata volt.

– Melyik a legszebb és legrosszabb pillanatod labdarúgóként?

– A legszebb pillanatom az volt, amikor 2013-ban az FC Botoșani játékosaként sikerült kiharcolni az élvonalba jutást. A legrosszabb pedig egyértelműen az, amikor szörnyű sérülést szenvedtem, eltört a síp- és szárkapocscsontom.

– Még emlékszel, mire költötted az első fizetésed?

– Arra már nem emlékszem, hogy mire költöttem az első fizetésem, viszont azt tudom, hogy az első mérkőzés-bónuszomból, ami 2005-ben komoly összegnek számított, vettem két pár cipőt és egy tréningruhát.

– Megbántad, hogy nem játszottál külföldön?

– Visszagondolva, bánom, hogy nem sikerült külföldön játszanom, így nem tapasztalhattam meg testközelből, hogy más országokban hogyan gondolkodnak a labdarúgásról. Emellett sajnálom, hogy nem tudtam a nemzeti válogatottban bemutatkozni.

– Egy középpályás milyen tulajdonságokkal kellene rendelkezzen?

– Szerintem egy középpályásnak agresszívnek kell lennie, természetesen a sportszerűség határain belül, a jó lövési technika szinte elengedhetetlen, hiszen az sokat számít, ha távolról is veszélyeztetni tud. A helyezkedés is fontos tulajdonság, valamint a játékintelligencia és a teherbírás is nélkülözhetetlen.

– Mit gondolsz, Sepsiszentgyörgyön mennyire megbecsült a labdarúgás jelenleg?

– Amikor Sepsiszentgyörgyre érkeztem, kellemes meglepetés volt számomra, hogy az emberek mennyire pozitívan viszonyulnak a labdarúgáshoz. Tetszik, hogy igen sokan a futballért élnek. Mielőtt aláírtam volna a szentgyörgyi csapathoz, a Temesvári Poli színeiben játszottam a Sepsi OSK ellen, és a hangulat nagyon kellemes volt a mérkőzésen. Teljesen más, mint amit az ország más stadionjaiban tapasztaltam.

– Van üzeneted a Sepsi OSK-szurkolóknak?

– Maradjatok otthon, együtt képesek leszünk átvészelni ezt a nehéz időszakot. Vigyázzatok az egészségetekre. Remélem, a lehető leghamarabb ismét jó körülmények között láthatjuk egymást. Hajrá, Sepsi OSK!

– 33 éves vagy. Hol látod magad három év múlva?

– Igaz, 33 éves vagyok, viszont nagyon jól érzem magam fizikailag, és úgy látom, ha ezt sikerül tartanom, akkor három év múlva is pályán lehetek még, legalábbis ezt szeretném. Adja az Isten, hogy egészséges maradjak.