Új UAZ-ok limitált szériában

Az 1941-ben alapított UAZ, vagyis az Uljanovszki Autógyár 1957-ben dobta piacra a 450-es típusjelzésű kisteherautó- és mikrobuszcsaládot, melynek modernizált változatát, a 452-es kivitelt 1966-ban kezdték gyártani. A korábban a Magyar Honvédség által is nagy számban használt „Buhankát” mind a mai napig gyártják, most pedig egy limitált széria is készült a típusból, mely a keresztségben az Expedition nevet kapta. A 225/75 R16-os BFGoodrich All-Terrain gumikon gördülő UAZ masszív gallytörőrácsot, megerősített csomagtartót és hátsó létrát kapott. A kiváló terepjáró adottságokkal rendelkező modell hasmagassága 20,5 centiméter. A meghajtásról egy 2,7 literes 8 szelepes benzinmotor gondoskodik, mely egy ötfokozatú kézi váltón keresztül küldi 112 lóerős teljesítményét a négy kerékre. A 100 kilométeren 12,3 literes fogyasztású régi-új UAZ ára 974 900 rubel, vagyis átszámítva mintegy 55 ezer lej.