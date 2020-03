Incze Kriszta, a megyeszékhelyi Sepsi-SIC birkózója örvend annak, hogy jövőre halasztották a 2020-as nyári olimpiát, hiszen véleménye szerint igazságtalan lenne az, ha egy sportoló a koronavírus-járvány vagy éppen más ok miatt nem tudna részt venni az ötkarikás eseményen. A háromszéki sportolólánynak legutóbb március 19–22. között Budapesten kellett volna szőnyegre lépnie és ott harcolhatta volna ki az olimpiai szereplést. Mint ismeretes, előbb a magyarországi viadalt, majd az elmúlt héten a tokiói játékokat is elnapolták.

A sepsiszentgyörgyi Incze Kriszta az elmúlt napokban „szabadult” kéthetes házi elkülönítéséből, hiszen a március 19–22. közöttre tervezett budapesti olimpiai kvalifikációs verseny előtt ugyancsak Magyarországon edzőtáborozott, és mivel voltak velük olasz versenyzők is, hazaérkezésük után elővigyázatosságból automatikusan elzártak őket a külvilágtól. „Egy sportoló számára ez nagy kiesés, még akkor is, ha minden nap sikerült edzeni valamennyit, de ez nem ugyan olyan, mintha az edzőteremben és a társaival tudna készülni az ember” – nyilatkozta érdeklődésünkre a háromszéki lány, aki februárban ötödik lett a római kötött-, szabadfogású és női felnőtt birkózó Európa-bajnokságon.

Megítélése szerint jó, hogy elhalasztották az idei nyári olimpiát, mert már több ország – elsőként Kanada és Ausztrália – jelezte, hogy nem küld sportolót Japánba, emellett voltak olyan sportolók is, akik azt nyilatkozták, hogy visszalépésükkel bojkottálni fogják az ötkarikás játékokat. „Igazságtalanság lenne az, ha egy sportoló, aki kijutott, mégsem tudna részt venni az olimpián, hiszen elképzelhető az is, hogy ilyen lehetőség csak egyszer adatik meg az embernek sportolói pályafutása alatt. Úgy vélem, ha az idén megtartották volna az olimpiát, akkor sokan nem indultak, indulhattak volna. Az én szempontomból jól jött ez a halasztás, hiszen még nem volt meg a kvótám. Ám, ha most valaki azt mondaná, hogy májusban vagy éppen júniusban megtartanák ezeket a kvalifikációs viadalokat, akkor a kevés edzéslehetőség miatt nem lennék jól felkészülve” – tette hozzá Incze.

Elmondása szerint mindenképp jól jön a plusz idő, de úgy érezi, hogyha minden a rendes kerékvágásban haladt volna, akkor márciusban megszerezhette volna az ötkarikás kvótát. Kriszta viszont annak is tudatában van, hogy ez a plusz egy év az ellenfelei számára is megadatik, így mindenki keményen készülhet majd az előtte álló megmérettetésre, így nem tudja, hogy előny-e vagy sem számára az olimpia elhalasztása miatt kialakult helyzet.

Szentgyörgyi sportolónk számára nem telt pihenéssel a házi elkülönítés két hete, hiszen a körülményekhez képest próbált edzeni, és ezáltal formában tartani magát. „Van itthon edzőgumim, edzőpántom, különböző labdák és súlyok, így ezeket használtam, és összeállítottam magamnak egy edzési programot is. Sajnos, nem számoltam azzal, hogy a koronavírus miatt két hétnél is hosszabb lesz a kényszerszabadság, és minden a feje tetejére áll majd. Mindenképp folytatom az itthoni egyéni munkát, a szövetségtől pedig azt a hírt kaptam, hogy ők is segítenek egy-két dologgal és valószínű, hogy összeállítanak egy edzéstervet, amit követnem kell” – mondta a birkózónk.

Ahogy az élet más területén is, így a sportban is nagy a bizonytalanság... Incze nem sokat tud a 2020-as idény hátralévő részéről, és bevallása szerint még azt sem tudja, hogy mikor kezdheti újra a közös edzéseket csapattársaival, ám arról sincs tudomása, hogy mikor és hol lesz a következő versenye, vagy éppen milyen viadalok lesznek ebben az évben megtartva. „Ez a nagyfokú bizonytalanság, ahogy másnak, nekünk, sportolóknak sem tesz jót. Az elmúlt tizennégy nap, amit házban töltöttem, roppan stresszes volt, mivel még nem volt biztos az olimpia elhalasztása, de már korábban elnapolták a kvalifikációs versenyeket. És még nem kvalifikáltam magam az olimpiára. Ha ebben a hónapban ki tudtam volna váltani a tokiói repülőjegyemet, akkor a folytatásban már nem kellene emiatt is rágnom magamat. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság keddi döntése után egy kicsit megnyugodtam, hogy lesz elégséges időm arra, hogy ismét százszázalékos erőbedobással tudjak szőnyegre lépni. Jelen pillanatban csak arra koncentrálok, hogy egészséges maradjak, a családomban is mindenki rendben legyen és a többire majd fény derül” – jelentette ki bizakodóan Incze.

Mint ismeretes, a Mátéfi Árpád edzette Incze Kriszta 2019-ben ismét Kovászna megye legjobb sportolója lett, sorozatban hetedik alkalommal. A 23 éves sportolónk tavaly ezüstérmet nyert az újvidéki 23 év alatti Európa-bajnokságon, szintén ezüstérmet szerzett a bukaresti felnőtt kontinensviadalon, majd bronzéremmel zárta a minszki Európai Játékokat, a nur-szultani felnőtt világbajnokságon kilencedik lett, míg a budapesti 23 év alatti birkózó-világbajnokságon az ötödik helyen végzett. (tibodi)