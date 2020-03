A Királypingvinek 12 mérkőzést játszottak a bajnokságban, 8 győzelem mellett 4 vereséget szenvedtek, ezeken a meccseken pedig 105 gólt szereztek és 49 találatot kaptak. A bajnokságok március közepén szakadtak félbe, a szövetség először zárt kapus mérkőzéseket rendelt el, majd március 31-ig felfüggesztette a felnőtt és utánpótlás pontvadászatokat. Néhány nappal ezelőtt a FRHG vezetőinek közgyűlése után bejelentették, a koronavírus-járvány miatt törlik a férfi és a női felnőtt bajnokságot, valamint a húsz év alatti küzdelmet is, míg U18-ban és U16-ban az eddigi mérkőzések alapján kialakították a végső sorrendet. Az idény befejezéséről hozott döntés nem meglepő, ugyanis a külföldi játékosok korábban már hazautaztak, ugyanakkor a legtöbb város jégcsarnokában a jeget is felolvasztották.

„Az idény elején nem számítottunk éremszerzésre, viszont bíztunk a jó szereplésben. Igazán színvonalas bajnokságon vettünk részt, ahol egy kivételével a többi hat igazán erős volt, így azt gondolom, hogy az elvárások felett teljesítettünk. Ez az eredmény tükrözi a befektetett munkát, főleg annak tekintetében, hogy fedett jégpályánk csak két éve van. Kevésen múlott, hogy nem döntőt játszottunk, hiszen a későbbi aranyérmes Felcsík szoros mérkőzésen az utolsó pillanatokban győzött le, így a bronzéremért játszhattunk volna, ha a koronavírus nem szól közbe. Nagyon örülünk a bronzéremnek, hiszen ebben a szezonban is sokat dolgoztunk, mellesleg a Kárpát Liga nemzetközi ifjúsági pontvadászatban is rájátszásba jutottunk” – nyilatkozta Kernászt Huba Attila edző, aki hozzátette, hogy a következő idényben is öt különböző korosztályú csapattal foglalkoznak.

A Királypingvinek bronzérmes csapata: * kapusok: Pál Bence Norbert, Nagy Erik * mezőnyjátékosok: Kernászt Máté, Czine Kristóf Csaba, Demeter Gergő, Haim Brassai Márk, Józsa Arthúr, Tankó Ábel, Bódi Zsombor, Fülöp Norbert, Moré Valter, Sütő Barna, Nagy Tamás, Dario Taghavi, Maxim Midone, Maxim Secrieri, Daniel Tronciu. Edzők: Kertész Zoltán Attila, Kernászt Huba Attila.

A tizenhat év alatti bajnokság végeredménye: 1. Felcsík SK, 2. Gyergyószentmiklósi ISK, 3. Sepsiszentgyörgyi Királypingvinek, 4. Brassói Corona, 5. Csíkszeredai ISK, 6. Steaua Rangers, 7. Bukaresti Viitorul Hocheist.

A felnőtt férfi bajnokság történeté­ben 1948 óta először fordul elő, hogy nem hirdetnek bajnokot. Korábban a pontvadászat 1925-ben és 1926-ban, valamint a második világháború alatti három évben (1939, 1942, 1943) maradt el. A felfüggesztés pillanatában a Galaci MSK állt az alapszakasz első helyén, a Duna-parti csapat 26 meccsen 73 pontot szerzett. A galaci együttest a Csíkszeredai Sportklub követte (72), viszont a kék-fehérek négy mérkőzéssel többet játszottak. A harmadik Gyergyói Hoki Klub 31 találkozón 62 pontot gyűjtött. A sorban a Brassói Corona, a Bukaresti Steaua, a Sapientia U23 következett, az utolsó helyezett Sportul Studențesc nem szerzett pontot az idényben.