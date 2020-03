Sportvilág

A klub legjobban fizetett játékosa, Cristiano Ronaldo esetében ez nagyjából 10 millió eurót jelent, a legtöbb érintett futballista esetében 1 és 3 millió euró közötti összegről van szó. Amennyiben a szezon folytatódna, a klub újratárgyalja a feltételeket a játékosokkal. A Juventus közleményében köszönetet mondott a játékosoknak és edzőknek, amiért elkötelezettek és együttműködőek egy mindenki számára nehéz időszakban.

Ausztrália kosárlabda-világbajnokságot rendez. 2022-ben Ausztrália rendezheti a női kosárlabda-világbajnokságot. A 16 helyett már csak 12 válogatott részvételével sorra kerülő torna megrendezésére az oroszok pályáztak még az ausztrálokon kívül. A szeptemberben és októberben sorra kerülő világbajnokság helyszíne az Olimpiai Park két sportcsarnoka lesz majd, amelyeket 2000-ben a sydneyi ötkarikás játékokon is használtak. Ausztrália 1994-ben már rendezett női világbajnokságot, válogatottja pedig azóta egy torna kivételével mindig eljutott legalább az elődöntőig.

Javában zajlik a fehérorosz bajnokság. Európában egyedül a fehérorosz labdarúgó-bajnokság nem állt le a koronavírus-járvány miatt. A hétvégén a második fordulót rendezték a nemzetközi sajtó által a kihalt futballvilág oázisának nevezett fehérorosz labdarúgó-bajnokságban, a meccseket ráadásul nézők előtt játsszák. Tíz országban is megvásárolták a fehérorosz bajnokság közvetítési jogait, az ország meccseire kötött fogadások száma pedig 60 százalékkal megugrott. A 9,5 milliós Fehéroroszországban szombatig hivatalosan 94 igazolt fertőzöttet jelentettek, és egyetlen halálesetről sem számoltak be. Továbbra is nyitva tartanak az éttermek és a kocsmák, akárcsak az uszodák, az üzletek és az állami üzemek, amelyekben ezrek dolgoznak egyszerre.