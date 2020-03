Kihez forduljunk meghibásodás esetén?

Jó szakembert találni néha még vírusmentes időszakban is nehéz, azonban járvány idején is szükség lehet rájuk, hiszen bármelyik háztartásban előfordulhat, hogy elromlik a kazán vagy éppen eldugul egy vezeték. Sepsiszentgyörgyi szakcégeket kérdeztünk, illetve szolgáltatóktól gyűjtöttünk össze hasznos tudnivalókat különféle meghibásodások esetére.

A közel három évtizede működő Szabóék Kft. most is fogadja ügyfeleit székhelyén, az új helyzet megkövetelte szükséges óvintézkedéseket foganatosították, betartják. Sürgős esetekben víz-gáz szerelési munkálatokat vállalnak, ha csőtörés, gázszivárgás történik vagy gázkazánt kell megjavítani, lehetőségeikhez mérten kiszolgálják az érintetteket – tudtuk meg Szabó Csabától. Megjegyezte, igyekeznek megoldani minden olyan problémát, ami valóban fontos, amennyire a helyzet megengedi, próbálnak rugalmasak lenni, a halasztható beavatkozásokra azonban később kerítenek sort, ezért a gázhálózatok időszakos ellenőrzését is átütemezik.

Csak az intézményekkel szembeni, szerződésben vállalt kötelezettségeinek tesz eleget a Horváth Service, ezeknél a kazánházakat általában elkülönített helyiségekben alakították ki, ami azt jelenti, munkatársaik nem kerülnek közvetlen kapcsolatba más emberekkel, nincsenek veszélynek kitéve. Szőke Barna társtulajdonos fontosnak tartja szakembereinek védelmét, mint mondta, az utóbbi hetekben sajnos azt tapasztalták, nem minden ügyfelük igazodik az érvényben lévő hatósági óvintézkedésekhez. Amíg tart a szükségállapot cégük is zárva lesz, s bár anyagiak tekintetében ez veszteséget jelent, Szőke Barna úgy fogalmazott, „ez most a legkisebb gondunk”.

Biztosítja szolgáltatásai folytonosságát a Közüzemek Rt. Közterületeken továbbra is beavatkoznak, elvégzik a szükséges munkálatokat, magánterületen azonban próbálják visszaszorítani a beavatkozást, ám ha nagyon szükséges – például egy belső vezeték eldugulása esetén –, igyekszenek megoldani azt – részletezte érdeklődésünkre Kozsokár Attila. Az igazgató azt is elmondta, azon ügyfeleik számára, ahol erről szerződésben megállapodtak, biztosítják az ülepítők kiszívását, megrendelésre azonban most nem tudnak kimenni. A társaság átszervezte működését a járvány megfékezése érdekében: akik kérték, azok gyermekeik felügyeletére szabadságot kaptak, több tízen otthonról dolgoznak, várhatóan lesz olyan munkatársuk is, akit kényszerszabadságra kell küldeniük, néhány alkalmazottjuk pedig otthoni elkülönítésben van – tudtuk meg.

A sepsiszentgyörgyi Depo barkácsáruház a napokban felvállalta a háztartásban legszükségesebb termékek házhoz szállítását és szakembereik segítségét is ajánlják, Facebook-oldalukon a különféle termékkategóriákhoz tartozó összes telefonszámokat is megtaláljuk. Sepsiszentgyörgyi hívószámuk 0267 318 462, Kézdivásárhelyről a 0267 360 402-es telefonszámon tárcsázhatók, a kovásznai telefonszám 0267 341 110.

A megyeszékhelyen is kirendeltséget működtető Engie gázszolgáltató március 16-tól bezárta ügyfélszolgálatát, bármilyen problémát telefonon vagy e-mailben lehet jelezni feléjük, a gázórák állását ugyanilyen módon lehet bejelenteni.

A társaság honlapján – engie.ro – elérhetőek a legfontosabb tudnivalók, a 021/9281-es egységes telefonszámon lehet bejelenteni a gázhálózatot érintő meghibásodásokat, s egy zöldszám is az ügyfelek rendelkezésére áll: 0800 877 778.

Felkészült az új helyzetre az Electrica áramszolgáltató háromszéki kirendeltsége is, 24 órából 24-et dolgoznak, az áramkiesést, meghibásodást ezután is bejelenthetjük – a számlákról leolvasható a diszpécserszolgálat telefonszáma –, a saját hálózatukat érintő munkálatokat pedig a továbbiakban is elvégzik – tájékoztatott Józsa Csaba igazgató. Elmondta, megszervezték a munkát, elosztották csapataikat, tudják, kinek hol kell beavatkoznia szükség esetén, s arra is felkészültek, hogy a megbetegedés miatt kiesőket helyettesítsék. „Mi dolgozunk, az olvasók maradjanak otthon!” – fogalmazott beszélgetésünk zárásaként.