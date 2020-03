Virtuális tanácsülések lesznek

Maga a döntés is példátlan módon született meg: mivel a jelenlegi szabályozások szerint egyetlen helyen sem tartózkodhat egyszerre nyolcnál több személy, a tanácstagok négyesével, negyedóránként léptek be a terembe, ahol szintén négyen tartózkodtak állandó jelleggel: a polgármester, a jegyző, az ülésvezető és az önkormányzat egy tagja. A sepsiszentgyörgyi tanács minden hónap utolsó csütörtökén szokta megtartani rendes havi üléseit, amelyeken általában húsz-harminc, sok esetben határidőhöz kötött tervezetet fogadnak el. Ezeken kívül majdnem minden hónapban egy vagy több rendkívüli ülést is összehívnak a halaszthatatlan ügyek megvitatására. (demeter)