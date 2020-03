Lángolt a növényzet

Következő írásunk

A járványnak és a gazdaságnak is. A koronavírus-járvány tetőzését Nelu Tătaru egészségügyi miniszter április végére várja, tehát a következő hetekben minden óvintézkedés dacára el fog durvulni a helyzet, jelentősen megnő a fertőzöttek, betegek, és sajnos az elhunytak száma is. Most már minden csatornán ömlenek a figyelmeztetések és jó tanácsok, hogy vigyázzunk magunkra, tartsuk be a katonai rendeleteket, vegyük komolyan az egészet.