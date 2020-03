Uniós pénzek Sepsiszentgyörgynek

Különféle beruházásokra közel 30 millió lej vissza nem térítendő európai uniós pénzt kap a következő időszakban Sepsiszentgyörgy. A gyulafehérvári székhelyű Központi Fejlesztési Régió igazgatójának tájékoztatása szerint a városháza összesen hat szerződést írt alá. Ezekből sportpályákat és parkot hoznak létre, óvodákat és bölcsődét bővítenek vagy építenek, illetve középiskolát korszerűsítenek. A támogatás értéke összesen 29,6 millió lej. Simion Creţu azt is megjegyzi, hogy a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak jelenleg összesen tíz szerződése van, amelyekből 42,6 millió lej folyik majd be, és ez az összeg nemsokára jelentősen megnő, mert négy újabb, összesen 130 millió lejre rúgó fejlesztésre nyújtottak be pályázatot.

Az említett hat szerződés egyike az állomási tó felélesztésére vonatkozik. A 17,7 millió lejes beruházásból 16,9 millió lej az uniós támogatás. A pénzből nem csupán a tavat állítják helyre, hanem a partját is rendezik: közel háromhektárnyi zöldövezetet, majdnem 1500 négyzetméternyi sétányt, 655 négyzetméteres futópályát, kosárlabdapályát, illemhelyet és kávézót alakítanak ki, és még egy 14 férőhelyes parkoló is készül, mindez drótnélküli internettel és biztonsági kamerával ellátva. A tó medrét megerősítik és szigetelni fogják – a tó is azért vált fenntarthatatlanná, mert túlságosan szivárgott a víz –, de lesznek pumpák is a vízveszteség pótlására. A víztükör valamivel kisebb lesz a hajdaninál, csónakázásra azonban lehetőséget nyújt.

Ugyancsak a szabadidő mozgással való eltöltését fogja szolgálni a Csíki negyedbe tervezett sporttelep, ahol minifoci-, kosárlabda-, röplabda-, tollaslabda- és padbolpálya lesz (utóbbi a lábtenisz egyik változata), kihelyeznek ide két pingpongasztalt, néhány kültéri fitneszeszközt is, és egy játszótér is készül – mindezek kiszolgálására pedig illemhely, sétányok, padok, biciklitárolók, szemeteskukák, lámpák és némi zöldövezet is. Az egész 1,9 millió lejbe kerül, amiből 1,75 millió az uniós támogatás.

Négy másik beruházás a gyermekeknek szól. Szépmezőn a szülők munkába állásának ösztönzésére olyan központot építenek, amelyben két bölcsődei és három óvodai csoport mellett két multifuncionális terem is helyet kap, és természetesen az udvart is rendezik, illetve beültetik. Erre 2,3 millió lejt fordíthat Sepsiszentgyörgy, amiből 2,1 millió vissza nem térítendő pénz. Új óvodát kapnak az Orbán Balázs utcai 7-es napközibe járó kisgyermekek is: a régi, leromlott, 130 négyzetméteres épületet lebontják, és 200 négyzetméteres, korszerű tanintézményt építenek helyette. Erre közel 1,7 millió lej lesz, amiből majdnem 1,1 millió lej az EU-tól érkezik. A gyulafehérvári központ egy harmadik óvodát is említ, a Kőrösi Csoma Sándor nevét viselő intézményt, amelynek a korszerűsítésére, bővítésére és játszótérrel való felszerelésére azonban nem a múlt héten, hanem már januárban írták alá a szerződést. A három óvodára összesen 6,2 millió lej jut, amiből 4,9 millió lej az uniós támogatás.

Egy középiskola korszerűsítését is befejezik végre: a Berde Áron líceumnál 2012-ben elkezdett és 2013-ban abbamaradt munkálatokat folytatják. Ez esetben külső rendezésről van szó: futó-, távolugró-, röplabda-, kézilabda-, kosárlabda-, tollaslabdapályák kialakításáról, bekerítéséről és felszereléséről, valamint az esővíz-elvezető rendszer kiegészítéséről van szó. Erre a célra 3,6 millió lej jut, amiből 3,2 millió jön a nyertes pályázatból.

A vissza nem térítendő uniós pénzek segítenek abban, hogy Sepsiszentgyörgy dinamikus, fejlődő város legyen, ahol jó élni, ahol szórakoztató a tanulás és a munka is. Fontos, hogy a gyermekek és a fiatalok bekapcsolódjanak a város életébe, ezért korszerűsítjük és építjük újjá a tanintézményeket, ezért teremtünk sportolási lehetőségeket és szabadidős létesítményeket – így összegezte a gyulafehérvári közlemény szerint Antal Árpád polgármester az újonnan aláírt szerződéseket. Megemlítette azt is, hogy a 2007–2013-as uniós költségvetési ciklusban 17 régiós projektet zárt sikerrel Sepsiszentgyörgy önkormányzata, amelyekkel több mint 55 millió lejt használtak fel a városközpont és több tanintézmény felújítására.