Különféle beruházásokra közel 30 millió lej vissza nem térítendő európai uniós pénzt kap a következő időszakban Sepsiszentgyörgy. A gyulafehérvári székhelyű Központi Fejlesztési Régió igazgatójának tájékoztatása szerint a városháza összesen hat szerződést írt alá. Ezekből sportpályákat és parkot hoznak létre, óvodákat és bölcsődét bővítenek vagy építenek, illetve középiskolát korszerűsítenek. A támogatás értéke összesen 29,6 millió lej. Simion Creţu azt is megjegyzi, hogy a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak jelenleg összesen tíz szerződése van, amelyekből 42,6 millió lej folyik majd be, és ez az összeg nemsokára jelentősen megnő, mert négy újabb, összesen 130 millió lejre rúgó fejlesztésre nyújtottak be pályázatot.