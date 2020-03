Közvécének használták a parkolót

Naponta legalább hat-hét, Moldva felé tartó, elöl-hátul fényszirénás rendőrkocsik által kísért konvoj halad át az utóbbi időben Kézdivásárhelyen. Az egyenként tizenöt-húsz olasz, német, holland felségjelzést vagy moldvai megyék rendszámait viselő járművekből álló kocsisorokat a magyar határtól veszi át a rendőrség és a csendőrség, minden megyehatártól az illető megye rendőrsége kíséri azokat a következőig. A rend éber őrei még a kocsikból sem engedik kiszállni az utasokat, ha megállnak egy-egy töltőállomásnál, még az üzemanyag-vásárlást is ők intézik helyettük.

A múlt héten, pénteken a kézdivásárhelyi szigetelőgyárral szemben lakó Gáspár Éva közölt a Facebookon pár képet, amit előző este az erkélyéről készített a városon áthaladó egyik gépkocsikaravánról, „megköszönve” a rendőröknek, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy a külhonból hazatérők a parkolót közvécének használják, azt is megjegyezve, hogy a szigetelőgyár előtti pénzautomatát is használták. Egy hozzászóló is kifejette a véleményét, szerinte a lakosság hiába ül otthon, ha éppen a rend őrei járulnak hozzá a vírus terjesztéséhez, és nem lakatlan helyen, két település között állítják meg a konvojt, hogy az érintettek elvégezhessék szükségleteiket, hanem egy város területén. Értesülve az esetről Bokor Tibor polgármester felháborodásának adott hangot és intézkedett, hogy fertőtlenítsék a parkolót, illetve a pénzautomatát és annak környékét. Ugyanakkor ma (hétfőn) értesíteni fogja az esetről a kormánymegbízottat és a megyei rendőrfőkapitányt.

Balázs Attila, az Erdélyi Magyar Néppárt megyei önkormányzati képviselője egy másik jelenségre hívta fel a figyelmet. „Kézdivásárhely olyan város, amelyet sok átutazó érint. Meg is szoktuk, hogy jönnek-mennek az emberek keresztül-kasul, csakhogy van egy katonai rendelet, ami kimondja, hogy aki külföldről tér haza, annak családjával együtt 14 napos önkéntes házi elkülönítésbe kell vonulnia. Több polgártársam jelezte, hogy külföldi vagy más megyei rendszámú autókkal állnak meg a nagyobb áruházaknál és vásárolgatnak kényelmesen, fittyet hányva minden katonai rendeletre. Kérdem a hatósági szerveket, akik helyi szinten felügyelik a biztonságunkat, hogy ez helyénvaló-e? Szerintem nem. Felkérem a hatóságokat, intézkedjenek, hogy az ilyen és ehhez hasonló törvénytelenségek ne folytatódjanak” – közölte közösségi oldalán Balázs Attila.