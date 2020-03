Új online nyomtatványt kell kitölteni

A Különleges Távközlési Szolgálat (STS) honlapján található platform lehetőséget teremt, hogy az emberek telefonon vagy számítógépen töltsék ki a saját felelősségre, illetve a munkaadó által kiállítandó nyilatkozatot, majd elmentsék azt PDF formátumban. A dokumentumot saját kezű aláírással kell ellátni ahhoz, hogy hiteles legyen – figyelmeztet a GCS. Az illetékes hatóság azt is közölte, hogy az STS nem fogja felhasználni a dokumentumban szereplő személyes adatokat.

A kijáráshoz szükséges nyilatkozatokat telefonon is be lehet mutatni a hatóságok kérésére, de a dokumentumra rá kell tenni a kézi aláírást. Kérésre be kell mutatni a személyazonossági igazolványt is, amelyet az ellenőrzést végző hatósági közegnek joga van lefényképezni.

A közlemény figyelmeztet, hogy csak a formular.sts.ro platformon található nyilatkozatokat fogadják el a hatóságok, semmilyen más internetes felületen található típusnyomtatvány nem megfelelő, ráadásul fennáll a veszély, hogy a más platformoknak kiszolgáltatott személyes adatok illetéktelenekhez kerülnek.