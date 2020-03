Kemény harc a vírus ellen

Klaus Iohannis államfő és Ludovic Orban miniszterelnök szombat délben meglátogatta azt a katonai járványkórházat, amelyet Bukarest mellett építettek fel az elmúlt napokban konténerekből és sátrakból. Az államfő közölte: másnapra meglesznek a hatósági jóváhagyások a kórház elindításához. Azt tervezik, hogy a kevésbé súlyos eseteket kezelik majd itt. Iohannis kijelentette: az elkövetkező napokban valószínűleg növekedni fog a fertőzések száma az országban, de a hatóságok felkészültek, és rendkívül fontos az állampolgárok felkészültsége is. Kérte: mindenki kerülje a személyes találkozásokat, hogy együtt győzhessük le a járványt.

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter tegnapi nyilatkozata szerint országosan 184 egészségügyi dolgozó fertőződött meg az új koronavírussal, és két bukaresti orvos állapota válságos. Ők mindketten a belügyminisztérium kórházában dolgoztak. A kórház karanténba került azt követően, hogy egy Izraelből visszatért nyugalmazott rendőrtiszt – aki írásos nyilatkozatban tagadta le, hogy külföldön járt – megfertőzte a személyzet egy részét.

Továbbra is Suceaván a legsúlyosabb a helyzet, ahol a megyei kórházban több mint száz egészségügyi dolgozó, és a betegek mintegy fele (149 személy) fertőződött meg. Florin Filip pénteken kinevezett kórházigazgató a Digi 24 hírtelevíziónak elmondta: a kórházi személyzet mintegy felét kénytelenek nélkülözni, mert a nem fertőzött orvosok és nővérek egy része is karanténban van. Hozzátette: a korábbi bejelentések dacára a kórházat nem zárták be, munkatársai emberfeletti erőfeszítéssel biztosítják a beutalt betegek ellátását.

Szombaton NATO-repülőgéppel érkezett a második orvosieszköz-szállítmány Dél-Koreából Bukarestbe, százezer védőöltözet is részét képezi a küldeménynek. Hasonló szállítmányt fogadtak a fővárosban két nappal korábban is.