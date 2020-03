ALIG TUDTÁK KITENNI A KARANTÉNBÓL. Miközben folyamatosan azt halljuk, hogy az emberek nem tűrik a bezártságot, sokan megszöknek a házi vagy a hatósági karanténból, akad olyan is, aki a jelek szerint annyira jól érzi magát az elkülönítésben, hogy nem is akar kijönni.

A hatóságok szerint Bârlad városában egy külföldről hazatért férfit 14 napra karanténba helyeztek, majd miután letelt a két hét, és kiderült, hogy nem fertőzött, ki akarták engedni. Csakhogy ő megmakacsolta magát, és közölte: nem mozdul egy tapodtat sem, jól érzi ott magát. A helyzet odáig fajult, hogy az egészségügyi illetékeseknek ki kellett hívniuk a rendfenntartó szerveket, mert hiába könyörögtek neki, nem volt hajlandó távozni. Az esetet még érdekesebbé teszi, hogy a férfi két hete még feljelentésssel fenyegette meg a hatóságokat, annyira nem akart karanténba vonulni. A jelek szerint olyan ellátást kaphatott, hogy azt nem szeretné lecserélni az otthonival. (Főtér)

ÉLETMENTŐ ADOMÁNY. Az egyik gyógyszeripari cég a múlt héten több mint 4000 doboz vírusellenes szert adományozott az egészségügyi minisztériumnak, amit a COVID-19 betegségben szenvedők kezelésében is használnak. A szaktárca tájékoztatása szerint a készítményt az ország tíz kórháza között osztják szét, minden olyan első vonalbeli egészségügyi intézmény részesül belőle, ahol új típusú koronavírussal fertőzött betegeket kezelnek, többek között a kolozsvári és temesvári járványkórház is. Az egészségügyi miniszter úgy nyilatkozott, hogy a vírusölő készítmény jobbkor érkezik, mint bármikor, hiszen a kórházak az utolsó percben próbálnak felkészülni az újfajta betegséggel való harcra, így nagy szükség van rá. A készítményt egyébként a gyengített immunrendszerű felnőttek és gyerekek, AIDS-betegek kezelésére használják, de az orvosi szakvélemény szerint az új típusú koronavírus elleni harcban is hatékonynak bizonyult. (Krónika)