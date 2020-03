Folyamatosan nő a karanténba helyezettek száma Háromszéken

Újabb tizenhét személy került intézményes karanténba hétfő délig Háromszéken, ezzel elérte a 125-öt azok száma, akik esetében teszteket végeznek, hogy megállapítsák koronavírus-fertőzöttek-e vagy sem. A prefektúra hétfő délben kibocsátott összesítése szerint 155-tel nőtt a lakhelyi elkülönítésben és egészségügyi megfigyelés alatt lévők száma, elérve a 3455-öt. A mentőszolgálatok az elmúlt két napban nyolc személyt szállítottak be a megyei kórház fertőző osztályára. A vasárnapi utolsó tájékoztatáshoz képest 136-an elhagyhatták a lakhelyi karantént. A rendőrség és a csendőrség több mint 100 ezer lej bírságot szabott ki huszonnégy óra alatt a szükségállapot szabályainak megsértése miatt.

A rendőrség, csendőrség és helyi rendőrség tagjai továbbra is közös bevetéseken vesznek részt, a Kovászna megyeiek a Brassó megyeiekkel végzik az ellenőrzéseket. Összesen 134 bevetésük volt, egészségügyi intézményeknél és karanténhelyszíneken, közutakon, valamint intézményes vagy otthoni karanténban lévőknél. Emellett több, a megyén áthaladó gépkocsikonvojt is kísértek. Az összesítés szerint 270 embert és 95 gépkocsit kísértek át a megyén, 10 személyt a karanténra kijelölt központokhoz kísértek, az elkülönítésben lévők közül pedig 2666 érintettet kerestek fel. Ezen kívül 778 karanténhelyszínt is felkerestek, illetve 17 vállalkozásnál ellenőrizték, hogy betartják-e a szükségállapotra vonatkozó előírásokat.

A szükségállapot miatt kibocsátott katonai rendeletek előírásainak megszegése miatt újból szigorúan büntettek, a rendőrök 73 bírságot róttak ki azokra, akik nem tartották be a hatósági intézkedéseket. A pénzbüntetések összege 88 800 lej. A csendőrség újabb 26 szabálysértési bírságot szabott ki, 17 150 lej értékben, szintén a rendelkezéseket figyelmen kívül hagyókra. Amint eddig is, a bírságokat minden alkalommal a kijárási tilalmat megszegőkre kellett kiróni.

A kormányhivatal továbbá arról is tájékoztat, hogy Iulian Todor prefektus több, a koronavírus elleni harcban érintett intézmény vezetőjével is találkozott, mások mellett Tamás Sándorral, a megyei önkormányzat elnökével, valamint Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármesterével. Az egyeztetések nyomán az első rend 1400 darab védőruhából álló különleges felszerelést, mely vasárnap érkezett a megyébe, a napokban eljuttatják a kórházakba, a megyei mentőszolgálathoz, valamint a közegészségügyi igazgatósághoz. Az elkövetkező napokban ugyanakkor 1600 FP2 és FP3 típusú – szintén az egészségügyi személyzetnek szánt – védőmaszk is megérkezik Háromszékre.