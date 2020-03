A munkatársak védelme érdekében – mind a szerkesztőség, mind a szolgáltatórészlegek, mind a lapterjesztés vonatkozásában – meghoztuk a javasolt és megfelelő intézkedéseket. Átszerveztük a működést „otthoni üzemmódba”, korlátoztuk az ügyfélfogadó irodák nyitvatartási idejét. A leginkább kitett személyzet – a lapkihordók és elárusítók – esetében is foganatosítottuk a szükséges óvintézkedéseket, ám mozgásukat – értelemszerűen – nem korlátozhatjuk, hiszen a nyomtatott lapot kézbesíteni kell az előfizetőknek, az újságárudák működése sem állhat le.

Minden hónap utolsó harmada a lapkihordók révén és az elárusítóhelyeken a következő időszakra szóló előfizetések időszaka. Kérjük előfizetőinket, fogadják bizalommal lapkihordóinkat, s az általános óvintézkedéseket betartva keressék fel bizalommal az elárusítóhelyeket.

Reklám- és apróhirdetési irodánk csökkentett programmal, 11–14 óráig tart nyitva. Kérjük, hogy a program ideje alatt egyenként lépjenek be az irodába.

Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt mind az apróhirdetési, mind a reklámirodánk naponta 11–14 óráig tart nyitva. 14 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Megértésüket köszönjük.

Háromszék

Ingyenesen vehetőek igénybe a Multi-Trans járatai

Sepsiszentgyörgyön a Multi-Trans közszállítási vállalat március 30-tól hétköznaponként újraindította reggeli és délutáni járatainak egy részét a rendkívüli helyzet végéig. A közszállítás ingyenesen vehető igénybe azok számára, akik bizonyítani tudják, hogy a munkahelyükre utaznak. Az újraindított szolgáltatás a munkahelyekre való könnyebb eljutást segíti, ezzel is támogatva a helyi lakosokat.

A fel- és leszállás az autóbuszok hátsó ajtóin történik, az első ajtók biztonsági okokból le lesznek zárva. Megkérik a lakosokat, hogy a szolgáltatást a hatóságok által előírt szabályok szerint vegyék igénybe, és tartsák be utastársaiktól a megfelelő távolságot. A biztonságos közszállítás érdekében az autóbuszokat egy erre szakosodott cég rendszeresen fertőtleníti.

A közszállítás az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es vonalakon zajlik, a menetrend azonban változott a megszokotthoz képest. Az 1-es vonalon az autóbuszok délelőtt 5.20–8.40, délután 15–17.40 óráig közlekednek a Gólya utca–vonatállomás–Gólya utca között. * A 2-es vonalon az autóbuszok a Gólya utca–Csíki negyed–vonatállomás–Csíki negyed–Gólya utca útvonalon délelőtt 6.10–9.05, délután 15.10–18.05 óráig közlekednek. * A 3-as vonal autóbuszai a törvényszék–Szotyor–Erzsébet park útvonalon délelőtt 6–9, délután 15–18 óráig közlekednek. * A 4-es vonalon az autóbuszok a Gólya utca–Szépmező–Gólya utca között délelőtt 5.30–8.30, délután 14.30–17.30 óráig közlekednek.

Színház

MÚLTIDÉZŐ ELŐADÁS-SOROZAT. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház díjnyertes és a közönség körében népszerű színházi előadások felvételeit kínálja megtekintésre az érdeklődőknek. A színház Facebook-oldalán vetített múltidéző előadás-sorozatban április 1-jén, szerdán 20 órától a Rómeó és Júlia (rendező: Bocsárdi László, 2002/2003) című előadást láthatják.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A román színház Facebook-oldalán is felvételeket tesznek közzé a színház eddigi előadásairól. A következő előadásokat ajánlják: ma 11 órától Casa din palme (Tenyérből ház, versműsor, összeállította Camelia Paraschiv), 19 órától A titkos ablak (rendező: Iris Spiridon); szerdán 11 órától Mateiaș gâscarul (Lúdas Matyi, rendező: Mirela Bucur), 19 órától Zbor deasupra unui cuib de cuci (Száll a kakukk fészkére, rendező: Eugen Gyemant).

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES a kényszerszünet idejére átköltözik a virtuális térbe, és megörvendezteti a közönséget egy pár régi előadással. A Háromszék Táncegyüttes Facebook-oldalán (facebook.com/haromszek) a részletes program: ma 19 órától „Száz évig” – Fodor Sándor „Netti” emlékére (rendező-koreográfus: Könczei Árpád/2010–2011-es évad); április 4-én, szombaton 19 órától A maszkura (rendező-koreográfus: Ivácson László/2011–2012-es évad); április 7-én, kedden 19 órától Csillagösvény népe (rendező-koreográfus: Orza Călin/2017–2018-as évad).

Képernyő

SULITV8. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és Hargita Megye Tanácsa kezdeményezésére SuliTV8 címmel vizsgafelkészítő videósorozat indul nyolcadik osztályosoknak. Három tantárgyból 10–10 darab, egyenként 25 perces videót készítettek magyar nyelv és irodalomból, román nyelv és irodalomból, illetve matematikából a Hargita Stúdió munkatársai, melyben szakmai együttműködő partnerek voltak Hargita és Kovászna Megye Tanfelügyelőségei és a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza. Az elkészült videók sugárzását az Erdélyi Magyar Televízió vállalta. Március 30. – április 3., valamint április 6–10. között naponta 11 órától tantárgyanként egy-egy rész sugárzására kerül sor. A napi három anyag – tantárgyanként egy-egy – egymást követően, mindig ugyanabban a sorrendben kerül adásba. A videók mindennap a közvetítést követően elérhetőek lesznek a SuliTv8 Facebook-oldalán (facebook.com/SuliTv8-114283196881860).

RTV3. Ma 11 órától: Ideje, hogy fülbevalót hordj és más poémák – Doina Ioanid költő verseinek magyar nyelvre átültetett kötetének bukaresti bemutatója. * 30 éves a Látó – Idén sok más kiadvánnyal és intézménnyel együtt a Látó folyóirat is harmincéves lett. * The First Museum Show – Nagy érdeklődésnek örvendett Gáspár Szilárd performance-a a Kolozsvári Művészeti Múzeumban. * Pál Péter marosvásárhelyi képzőművész. Kettős életet él. Itthon gazdálkodó, Dél-Koreában, Japánban, Olaszországban kiállít. Ő a romániai land-art műfaj egyik legsikeresebb képviselője. * Mikó 160 – Legyen világosság! – írta az alapító gróf Mikó Imre a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium számára tervezett címerre. A páratlan összefogással felépített alma mater diákok ezreit nevelte és neveli ma is kitartásra, emberségre, hűségre és helytállásra. A 160 éves kollégium szelleméről és az évszázados falai között eltöltött évekről diákok, tanárok és az iskola egyik legidősebb véndiákja mesél.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óra között a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ojtozban április 1-jén, szerdán 8.30–16.30 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Telefonon továbbra is elérhetőek a +40 730 076 447-es számon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT vehetnek igénybe a magyarságuk miatt hátrányos megkülönböztetést elszenvedők. Érdeklődni a 0741 568 527-es telefonon lehet.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A kölcsönös tájékoztatás jegyében a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen az elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16,30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni. (dvk)

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.