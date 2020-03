Idén is lesz támogatás

Egy héttel ezelőtt adtuk hírül, hogy az agártárca idén is támogatja a fokhagyma termesztését. Most a szaktárcától újabb jó hír érkezett: a paradicsom védett környezetben (üvegházakban, fóliasátrakban) való termesztésének támogatása is folytatódik. A kormány 39,5 millió eurót különített el a program finanszírozására.