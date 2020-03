Bajok a bárányértékesítés terén

Jelenleg egy Tulcea megyei cég vásárol fel bárányokat, melyeket arab országokba exportál. Csak a 14 kilogramm feletti bárányokat veszi át, 13 lejes élősúly-kilogrammonkénti áron. Van ígéret a felvásárlásra egy olasz cég részéről is. Ők a 14 kilogramm alatti állatokat is átvennék – mondta Simon. Olaszországban a kisebb bárányokat kedvelik, az arab országokban a nagyobbakat. Az olaszok kitanultabbak, egy 14 kilogrammos bárányból hozzávetőleg kilenc kilo­gramm fogyasztható el.

Egy húsz kilo­grammos báránynál viszont a veszteség ötvenszázalékos – avatott be a bárányvásár titkaiba Simon.

A vágásra szánt selejt juhok piaca jelenleg stagnál, ilyen állatokat inkább ősszel vásárolnak a kereskedők – fűzte hozzá.

Eddig nem kértek engedélyt ideiglenes bárányvágópontra, de ez a korábbi években is így volt – mondta el érdeklődésünkre dr. Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos. Két vágóhíd – a lemhényi Toró és az erdővidéki Le Fruit Marin – állandó engedéllyel rendelkezik a bárányok vágásához. Dr. Sikó azt is elmondta, egyelőre konkrét utasításokat nem kaptak, de nem tartja valószínűnek, hogy a piacokon engedélyeznék idén a vágott bárányok árusítását. Ez mindenképp a közegészségügyi rendeletektől függ, ha jóváhagyják is, szigorúan be kell majd tartani a COVID-19-járvány terjedésének meggátolását célzó óvintézkedéseket, ezek közül különösen a vevők közötti távolságot – fűzte hozzá a főállatorvos.

Magyarországon sem fényes a helyzet

A báránypiac helyzete Magyarországon válságos – adta hírül az MTI. Több mint fél euróval (2–2,5 lej) csökkent a húsvéti bárány kilójának felvásárlási ára az olasz piacon a járvány kitörését követően. A kereskedők szállítási, feldolgozási, értékesítési problémákra hivatkoznak – közölte a Juh Terméktanács elnökhelyettese a magyar hírügynökséggel.

Bátor Árpád ismertette, hogy januárban és februárban még kedvező húsvéti árakkal számoltak a ternyésztők, és azzal, hogy a pánikvásárlások miatt a mennyiség és az ár is nő majd, a mostani árak azonban 150–200 forinttal alacsonyabbak, mind az év elején, és 0,4–0,5 euróval alacsonyabbak a tavaly húsvétinál – tette hozzá. Tavaly 440 ezer bárányt exportált Magyarország az olasz piacra, mintegy 10 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban – mondta az elnökhelyettes, aki idén is a mennyiség további csökkenésére számít. Nagyobb kereslet a 24 kg feletti pecsenyebárányok iránt van, a hazai bárányok súlya azonban ettől jelenleg még elmarad, ez is rontja a magyar termelők pozícióját.

Az elnökhelyettes szerint egyelőre nehéz tisztán látni, hogy Olaszországban a koronavírus-járvány miatti korlátozások milyen mértékben nehezítik az áru beszállítását, feldolgozását és értékesítését. Tíz nap maradt a húsvéti szállításig, a termelők most azt remélik, hogy a megfelelő súlyt elérő bárányokat, különösen a kos bárányokat sikerül áruba bocsátaniuk, és legalább a tavalyi húsvéti árakat elérik.