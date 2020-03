Bírságözönnel a vírus ellen

Egyetlen nap leforgása alatt tízezernél is több esetben bírságoltak a hatóságok. Azok kaptak pénzbüntetést, akik megszegték a koronavírus terjedését célzó intézkedéseket, s a tegnap bejelentettek szerint a huszonnégy óra alatt kirótt bírságok összértéke meghaladja a 16 millió lejt, azaz a 3,3 millió eurót. Korábban már összesítettek egy tízmillió eurós nagyságrendű tételt, így a tizenhárom millió eurót is meghaladja a kirótt, igen tetemesnek mondható büntetések értéke (a legkisebb pénzbírság értékét, az eddigi száz lejt hússzorosára emelték).

A jelek szerint negyvenezernél több eset arra utal, hogy nem elégséges a szép szó, a figyelmeztetés vagy éppen a tiltás. Nap mint nap látni erre utaló televíziós képsorokat, olyan embereket, akik a megszokott módon fütyülnek a szigorításra. Egyfajta néphagyománnyá dagadt ugyanis az elmúlt évtizedekben az a rossz szokás, hogy emberek tízezrei (jó esetben) azzal a tudattal léteznek, hogy bármit megtehetnek, mert úgysem lesz következménye. Szociológusok békeidőben majd kielemezhetik, térségenként mennyire törvénytisztelőek az emberek, és egyelőre csak bizakodni lehet, hogy a székelyföldiek az átlag fölött helyezkednek el, számukra ugyanis mind az egészség, mind a biztonság fontos, ezért az esetek döntő többségé­ben betartják az óvintézkedéseket.

A hatóságok nem tesznek egyebet, mint a huszonnegyedik órában mentik, ami még menthető. Ráadásul a helyzetet súlyosbítja, hogy mindamellett, hogy már eddig is mintegy kétszázezer román állampolgár érkezett haza a vörös zónákból, úgy vélik, húsvétig további kétszázezren jöhetnek. Közöttük sokan lesznek olyanok, akiket nehéz ellenőrizni, s akik – amennyiben hordozói a fertőzésnek – aggasztó módon terjeszthetik a kórt. Eközben a szervezetlenség, a felkészületlenség, a káosz is egyre növeli a fertőzöttek számát: a karanténba helyezett suceavai és egy bukaresti kórház mellé tegnap már felsorakozott a dévai is.

Várható volt tehát, hogy újabb szigorítások következnek. Az intézkedéscsomagot vasárnap este jelentették be a belügyminisztériumban, s megtörténhet, az otthoni elkülönítést megszegők számára még mindig túl enyhe az a szabályozás, mely szerint amennyiben valakit tetten érnek, két hétig intézményes karanténba zárják, és még a költségeket is kifizettetik velük. Maga Klaus Iohannis is a törvényes előírások betartására szólított fel, ismételten. Szinte naponta megszólal az államfő, nem véletlenül, hiszen súlyosbodik a helyzet, ma délre már meghaladhatja a kétezret az azonosított fertőzöttek száma, miközben a valós esetek száma ennél bizonyosan magasabb.

Soha nem volt annyira létfontosságú a jogszabályok betartása, mint most. Mindemellett továbbra is nehezen megválaszolható marad az a kérdés, miszerint azok esetében, akik felelősségérzet és lelkiismeretesség tekintetében eddig is beszámíthatatlannak bizonyultak, elégséges lesz-e a példátlan, lassan az állami költségvetés hiányát is befolyásolni képes bírságözön?