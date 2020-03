A Pro Vitam diagnosztikai központ sepsiszentgyörgyi laboratóriumában lakossági kérésre is végeznek koronavírusteszteket, a korábbi, egyhetes leállás után újraindultak a vizsgálatok. Elsőbbséget élveznek a megyei közegészségügyi igazgatóság által odairányított ingyenes tesztvizsgálatok, de a teljesítőképesség függvényében a lakosság kérésére is végeznek vizsgálatokat a kérvényező saját költségén.

Lapunk érdeklődésére Fejér Szilárd, a Pro Vitam sepsiszentgyörgyi kutatóközpontjának irányítója elmondta, jelenleg naponta átlagban nyolcvan teszt elvégzésére van kapacitásuk, de az a munkatársuk, aki ezzel foglalkozik, kész akár a Pro Vitam klinikára beköltözni is annak érdekében, hogy igény szerint minden kérésnek eleget tudjanak tenni. Az elmúlt két-három napban közel harminc tesztet végeztek el egyéni kérés alapján, egy esetben volt pozitív az eredmény, de néhány érdeklődőt lebeszéltek a tesztelésről, mert nem volt olyan előéletük, ami indokolta volna ezt a vizsgálatot (nem jártak külföldön a közelmúltban, nem volt kapcsolatuk fertőzött személlyel, nincsenek fertőzésre utaló tüneteik, nem tüdőgyulladásosak). Ha szükség lesz rá, napi nyolcvanra, sőt, e fölé tudják emelni a tesztelések számát, elsősorban a megyei közegészségügyi igazgatóság által odairányított páciensek szűrése céljából, de a lakossági igényeknek is igyekszenek eleget tenni – mondotta Fejér Szilárd.

Lapunk kérdésére a Pro Vitam kutatója elmondta, az egyszeri negatív teszt azért nem biztonságos, mert a fertőzés kimutatásához egy bizonyos mennyiségű vírusra van szükség, ha ez nem adott, akkor abban a pillanatban nincs pontos információ arról, hogy az illető fertőzött-e vagy sem, a pozitív teszt ellenben egyértelmű, nincs kétség afelől, hogy a vírus jelen van az illető szervezetében.

Fejér Szilárd hangsúlyozta, azoknál a személyeknél kellene kötelezően elvégezni a tesztet, akik a kockázati csoportokba tartoznak, hogy szükség esetén lehessen elkülöníteni őket, de egyelőre arra is van lehetőség, hogy saját kérésre végezzenek ilyen vizsgálatot. Ezt jelenleg 350 lejért tudják vállalni, akár személygépkocsiban is le tudják venni a garatmintát biztonságosan anélkül, hogy az adott személynek be kellene mennie a klinikára, kiszállás esetén 200 lejes kiszállási díjat kell fizetni. Kérdésünkre Fejér Szilárd elmondta, már volt olyan esetük, hogy a tesztigénylőt visszautasították, illetve lebeszélték a vizsgálatról, egyrészt azért, hogy maradjon elegendő tesztanyag az igazán indokolt esetekre, másrészt, mert az illetőnek nem volt semmilyen különösebb kockázata, hogy elkaphatná a fertőzést, hisz nem utazott, nem állt kapcsolatban fertőzöttekkel, de még gyanús esetekkel sem és a kijárási tilalom óta betartja az erre vonatkozó korlátozásokat.

A Pro Vitam-teszteléssel kapcsolatosan a tájékoztatás elolvasható a diagnosztikai központ facebookos közösségi oldalán, ugyanott kitölthető a jelentkezési lap is. Aki nem éri el ezt az internetes felületet, a klinika 0728 114 900-as telefonján kérhet tájékoztatást arról, hogy miként iratkozhat fel tesztelésre. Fejér Szilárd elmondta, az onkológiai, reumatológiai, hematológiai kezelés alatt álló páciensek, valamint az inzulinfüggők elsőbbséget élveznek, de egyelőre nekik is ki kell fizetniük a 350 lejes díjat.