A tájékoztatás szerint az ügyfélfogadás is szünetel az Ág utcában, egyablakos rendszerrel lehet csak fizetni, de felkérnek mindenkit, hogy lehetőleg az online kifizetést válasszák, ha mindenáron ragaszkodnak a törlesztéshez. Az internetes kifizetést a tega.ro honlapon lehet megtenni, a menü segítségével (az oldal jobb felső sarkában keresendő), de a PAGO okostelefon-alkalmazás, illetve az Un-Doi, Payzone és Paypoint szolgáltatások is használhatók erre a célra. Akinek kérdése akad, kérik, hogy azt az office@tega.ro címre küldött üzenetben jelezze, és amennyiben ez a lehetőség nem alkalmas a tisztázásra, a telefonos ügyfélszolgálathoz is fordulhat a 0267 310 123-as vagy a 0267 351 897-es számot tárcsázva.

Emellett a vállalat közli, hogy a hulladékelszállítási program április folyamán nem változik, viszont felkérik az otthoni elkülönítésbe kényszerülteket, hogy egészségi állapotuk tisztázásáig ne gyűjtsenek szelektíven, ezáltal is csökkentve a fertőzés elterjedésének kockázatát. Továbbá arra is felhívják a figyelmet, hogy szintén biztonsági okokból a használt maszkokat és kesztyűket vegyes hulladékként kezeljék.