Szünetel a vízórák leolvasása

Ez nem jelenti azt, hogy nem kell fizetni: mivel az ívóvíz- és a szennycsatorna-hálózatot a szükségállapot idején is működtetik, az esedékes számlát az előző hat hónap átlagfogyasztása alapján állítják ki magán- és jogi személyeknek egyaránt. Törleszteni immár elektronikus úton is lehet, a vállalat honlapján (apacov.ro) létrehozott felhasználói fiók segítségével. Ugyanott a vízórák állását is lehet jelenteni, minden hónap 25-ig. A szolgáltató a szükségállapot idejére nem számol fel késedelmi kamatot azoknak, akik nem tudják online kifizetni a fogyasztásukat, és nem is zárja el a csapokat, de arra kéri az ügyfeleit, hogy lehetőleg ne halmozzanak fel adósságot, próbálják meg rendszeresen fizetni a havi számlákat. A városháza közleménye szerint a Közüzemek Rt. is „meghozta a kellő intézkedéseket” alkalmazottjainak védelme érdekében. (demeter)