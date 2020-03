Mint már hírül adtuk, múlt hétfőtől két hét szabadságra küldték az 1800 alkalmazottat foglalkoztató New Fashion Rt. és Zarah Moden Kft. termelésben dolgozó személyzetét.

A város legrégebbi, 51 éves nadrággyára, a Secuiana Rt. munkaközössége március 6. és 22. között volt kéthetes szabadságon, hétfőtől szerdáig dolgoztak, és csütörtöktől ismét szünetel a munka. Dobra László közgazdász, a részvénytársaság vezérigazgatója érdeklődésünkre elmondta: egyelőre április 16-ig mennek el ismét szabadságra, amíg a szükségállapot tart. Sikerült befejezniük a tavaszi-nyári termelési szezont, a sürgősségeket pedig e hét elején három nap alatt elkészítették.

Létrehoznak egy operatív értesítési vonalat, ami azt jelenti, hogy a mesterek révén egyik napról a másikra értesíteni tudják az alkalmazottakat az újrakezdésről. Ha meghosszabbítják a szükségállapotot, akkor a Secuiana Rt. is alkalmazkodik, és április 16. után is kényszerszabadságon maradnak. Kézdivásárhely négy nadrággyára közül csupán a Secuiana cégcsoporthoz tartozó S’mode Rt. dolgozott péntekig, mától ők is kéthetes húsvéti szabadságra mentek. (iochom)