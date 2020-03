Eddig tizenhárom páciens tesztje lett pozitív és öt orvos eredményére várnak, állította a kórházigazgató, a sajtó viszont biztos forrásokból tudni véli, hogy mind az öt orvos fertőzött. Suceaván legsúlyosabb a helyzet, ahol a legutóbbi adatok szerint 306 beteg közül 206 tesztje lett pozitív. Itt a hatóságok most azért indítottak nyomozást, mert az alkalmazottak lopják a fertőtlenítőszereket, orvosi maszkokat, kesztyűket. Élesden is problémák léphetnek fel: 20 orvos került otthoni karanténba, miután az egyik páciens elhallgatta, hogy érintkezett külföldről hazatért családtagokkal. Az Argeș megyei Mioveni kórházában – alig egy éve adták át –, minden orvos felmondott, miután megtudták, hogy koronavírusos eseteket is el kell látniuk. Arra hivatkoznak, hogy nincs ehhez megfelelő felszerelésük. Az igazgató szerint jelenleg mindössze 60 orvosi köpennyel rendelkeznek, semmi más védőfelszerelésük nincs. (Főtér)

ÖNKÉNTES ELSZIGETELŐDÉS. Két hetet tölt önkéntes karanténban Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek, miután március elején Rómában volt. Az egyházi elöljáró már Budapesten is eltöltött 14 napot házi elkülönítőben. Március 10–11-én Rómában járt, hogy hazaköltözését megszervezze, februári beiktatását megelőzően ugyanis a Vatikánban teljesített szolgálatot. A magyar fővárosban elkülönítésben töltött idő után pénteken érkezett vissza Gyulafehérvárra. „A lelkiismeretesen betartott 14 nap láz nélkül és tünetmentesen telt el” – mesélte, ennek ellenére újabb két hétre házi karanténba vonult, ezúttal Gyulafehérváron, az érsekség vendégszobájába. Elkerülve a találkozást munkatársakkal, alkalmazottakkal, vasárnap itt mutatott be szentmisét, s mint mondta, innen igyekszik naponta végezni a munkáját, közvetlen munkatársai és a technika segítségével. (Krónika)

FERTŐZÉS A KÖVETSÉGEN. Pozitív lett a koronavírustesztje a Románia párizsi nagykövetségén dolgozó hét alkalmazottnak. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint elrendelték a szükséges intézkedéseket a többi alkalmazott és családtagjaik védelme érdekében. Mind a hét fertőzött személy állapota jó. Mivel a személyzet egy részének lakhelyi elkülönítésbe kellett vonulnia, Románia párizsi nagykövetsége szűkíti tevékenységét. A konzuli részleg ideiglenesen felfüggeszti ügyfélszolgálatát, csak a sürgősségi eseteket veszik át. (Agerpres)