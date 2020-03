Bevezették a távrendelést és az online ügyintézést

Az online hivatali ügyintézés általánossá tételéről fogadott el sürgősségi kormányrendeletet hétfőn a kormány. Döntés született arról is, hogy a háziorvosi és járóbeteg-ellátásban bevezetik a távrendelést, illetve arról, hogy a rendkívüli állapot idején nem kötelező az elektronikus egészségügyi kártyák használata.

Az első intézkedés arra kötelezi a közintézményeket, tegyék lehetővé, hogy ügyfeleik elektronikus úton, digitális aláírással nyújtsák be kérvényeiket és beadványaikat, illetve azt a kötelezettséget is előírja, hogy ezekre a hivatalok elektronikus úton válaszoljanak – mondta a kormányülés után tartott sajtóértekezleten Sabin Sărmaș, a digitalizálási hatóság elnöke. A digitalizálásban elmaradt közintézményeknek a hatóság segítséget nyújt az online ügyintézés kialakításában, addig is lehetővé kell tenniük, hogy ügyfeleik e-mailen intézzék ügyeiket. Ezáltal egyre több helyen szükségtelenné válik, hogy a magánszemélyek, vagy a cégek képviselői személyesen keressék fel az állami hivatalokat. A járvány körülményei között nyilvánvalóvá válik, hogy a bürokráciát visszaszorító technológia nemcsak időt spórol, hanem életeket ment - állapított meg a román digitalizálási hatóság elnöke.

Ugyancsak a hétfői ülésén határozott a kormány arról, hogy a háziorvosi és járóbeteg-ellátásban bevezetik a távrendelést. Az orvosok ezentúl telefonos, vagy internetes segédeszközök igénybevételével, személyes találkozó nélkül is elvégezhetik a konzultációt, a szolgáltatást pedig – óránként nem több mint nyolc páciensre – elszámolhatják az egészségbiztosítónál – ismertette Ionel Dancă, a miniszterelnöki kabinet vezetője. A rendkívüli állapot idején nem kötelező az elektronikus egészségügyi kártyák használata, tehát az orvosok felírhatják a kedvezményes gyógyszereket, szakorvosi beutalókat anélkül, hogy ezt három napon belül bevezessék az egészségbiztosító online adatbázisába. A kabinetvezető azt is megerősítette: Románia minden koronavírus-fertőzöttnek biztosítja az ország területén az egészségügyi ellátást, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e érvényes egészségbiztosítással.