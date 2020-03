Az ezzel ellentétes híresztelések álhírek. A munkatársak védelme érdekében – mind a szerkesztőség, mind a szolgáltatórészlegek, mind a lapterjesztés vonatkozásában – meghoztuk a javasolt és megfelelő intézkedéseket. Átszerveztük a működést „otthoni üzemmódba”, korlátoztuk az ügyfélfogadó irodák nyitvatartási idejét. A leginkább kitett személyzet – a lapkihordók és elárusítók – esetében is foganatosítottuk a szükséges óvintézkedéseket, ám mozgásukat – értelemszerűen – nem korlátozhatjuk, hiszen a nyomtatott lapot kézbesíteni kell az előfizetőknek, az újságárudák működése sem állhat le.

Minden hónap utolsó harmada a lapkihordók révén és az elárusítóhelyeken a következő időszakra szóló előfizetések időszaka. Kérjük előfizetőinket, fogadják bizalommal lapkihordóinkat, s az általános óvintézkedéseket betartva keressék fel bizalommal az elárusítóhelyeket.

Reklám- és apróhirdetési irodánk csökkentett programmal, 11–14 óráig tart nyitva. Kérjük, hogy a program ideje alatt egyenként lépjenek be az irodába.

Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt mind az apróhirdetési, mind a reklámirodánk naponta 11–14 óráig tart nyitva. 14 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Megértésüket köszönjük.

Háromszék

Ingyenesen vehetőek igénybe a Multi-Trans járatai

Sepsiszentgyörgyön a Multi-Trans közszállítási vállalat reggeli és délutáni járatainak egy része hétköznaponként újra közlekedik. Azok számára, akik bizonyítani tudják, hogy a munkahelyükre utaznak, a közszállítás ingyenes. Az újraindított szolgáltatás a munkahelyekre való könnyebb eljutást segíti, ezzel is támogatva a helyi lakosokat.

A fel- és leszállás az autóbuszok hátsó ajtóin történik, az első ajtók biztonsági okokból le lesznek zárva. Megkérik a lakosokat, hogy a szolgáltatást a hatóságok által előírt szabályok szerint vegyék igénybe, és tartsák be utastársaiktól is a megfelelő távolságot. A biztonságos közszállítás érdekében az autóbuszokat egy erre szakosodott cég rendszeresen fertőtleníti.

A közszállítás az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es vonalakon zajlik, a menetrend azonban változott a megszokotthoz képest. Az 1-es vonalon az autóbuszok délelőtt 5.20–8.40, délután 15–17.40 óráig közlekednek a Gólya utca–vonatállomás–Gólya utca között. • A 2-es vonalon az autóbuszok a Gólya utca–Csíki negyed–vonatállomás–Csíki negyed–Gólya utca útvonalon délelőtt 6.10–9.05, délután 15.10–18.05 óráig közlekednek. • A 3-as vonal autóbuszai a törvényszék–Szotyor–Erzsébet park útvonalon délelőtt 6–9, délután 15–18 óráig közlekednek. • A 4-es vonalon az autóbuszok a Gólya utca–Szépmező–Gólya utca között délelőtt 5.30–8.30, délután 14.30–17.30 óráig közlekednek.

Színház

MÚLTIDÉZŐ ELŐADÁS-SOROZAT. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház díjnyertes és a közönség körében népszerű színházi előadások felvételeit kínálja megtekintésre az érdeklődőknek. A színház Facebook-oldalán vetített múltidéző előadás-sorozatban megváltozott a program: ma 20 órától a Federico García Lorca darabja nyomán készült, a Háromszék Táncegyüttessel közös produkció, az 1999/2000-es évadban készült Vérnász című előadás látható (rendező: Bocsárdi László).

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A román színház Facebook-oldalán is felvételeket tesznek közzé a színház eddigi előadásairól. A következő produkciókat ajánlják: ma 11 órától Mateiaș gâscarul (Ludas Matyi, rendező: Mirela Bucur), 19 órától Zbor deasupra unui cuib de cuci (Száll a kakukk fészkére, rendező: Eugen Gyemant); csütörtökön 11 órától Mâinile cuvintelor (A szavak kezei, versműsor, összeállította Camelia Paraschiv Katai), 19 órától Orb de mină (Bányavakság, rendező: Catinca Drăgănescu).

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ojtozban ma 8.30–16.30 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

A NÉP ÜGYVÉDJE a szükségállapot idején nem tart személyes meghallgatásokat sem Sepsiszentgyörgyön, sem Bras­sóban. A nép ügyvédje területi irodája a 0268 471 100-as telefonon és az avpbrasov@avp.ro e-mail-címen érhető el.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Telefonon továbbra is elérhetőek a +40 730 076 447-es számon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A kölcsönös tájékoztatás jegyében a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen az elérhetőségeken várják a munkaadók bejelenté­seit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni. (dvk)

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 8–24 órá­ig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Felhívás Halmos Béla-díjra és -emlékéremre való jelölésre

Ötödik alkalommal lehet ajánlást tenni a Halmos Béla-vándordíjra és -emlékéremre. A Hagyományok Háza az egész Kárpát-medencéből és a diaszpórából is vár előterjesztéseket április 8-ig. Az elismeréseket a díjazottak május 10-én, a Táncház Napján vehetik át a Zeneakadémián.

A Hagyományok Háza honlapján olvasható szempontok alapján a meghirdetők a jelöltek szakmai életrajzát és legtöbb egyoldalas szakmai ajánlását várják a hhbk@hagyomanyokhaza.hu e-mail-címre. Jelöltet ajánlhat természetes és jogi személy, illetve nem jogi személyként működő szakmai szervezet is az egész Kárpát-medencéből és a magyar diaszpórából.

2015-ben, a IV. Táncház Napján rendezett gálán a Zeneakadémia nagytermében először adták át a Halmos Béla-vándordíjat és -emlékérmet a legendás népzenész és kutató emlékére. A jeles esemény hagyományt teremtett: egy arra méltó prímás Halmos Béla egykori hegedűjét, Barbarossa János munkáját veheti át – egyévi használatra – minden évben vándordíjként a szakmai kuratórium döntése alapján. A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület a Halmos Béla-emlékérmet a táncházak szervezésében kiemelkedő munkát végzett személynek ítéli oda.

Az elmúlt években a vándordíjat olyan kiváló prímások kapták, mint Lipták Dániel, Horsa István, Nyitrai Tamás, Mihó Attila és Csonka Ferenc, az emlékérmet pedig Ötvös Györgyi, Virágvölgyi Márta, Simoncsics János, Henics Tamás és Havasréti Pál vehette át.

Információk a hagyomanyokhaza.hu/hu/node/4451 honlapon.