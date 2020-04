„Normális esetben már áprilisban eldöntjük, melyik edző melyik együttest irányítja majd, de a koronavírus-járvány miatt most minden a háttérbe szorul” – mondta Michael Preetz a Bildnek. Dárdai 2012-től dolgozott utánpótlástrénerként a Herthánál, ebben a minőségében volt a magyar válogatott ideiglenes szövetségi kapitánya is. A berlini együttest 2015-től 2019-ig vezetőedzőként irányította, a 2016–2017-es szezonban hatodik helyen végzett a gárda a Bundesligában, s indulhatott az Európa-ligában is. Dárdai elmondta, amióta távozott a csapattól, sok megkeresést kapott: „Háromhetente kapok ajánlatot, néha erkölcstelenül sok pénzt kínálnak, de vannak korrekt ajánlatok is. Ez szép” – fogalmazott a 44 éves magyar szakember.