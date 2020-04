„Szurkolók nélkül nem lenne igazi a Tour” – nyilatkozta a The Daily Telegraph-nak hétfőn a 33 éves walesi sportoló. Szerinte a verseny megrendezésére vonatkozó döntést úgy kell meghozniuk az illetékeseknek, hogy legfontosabb szempontként minden érintett egészségének védelmét jelölik meg. „Szeretnék újra versenyezni, szeretnék ott lenni a Touron, de csak akkor, ha biztonságos” – jelentette ki, és hozzátette: az érveket és az ellenérveket is meg tudja érteni. „Egyrészről ez csak egy sportesemény, és most van ennél fontosabb is a világban, másrészről viszont számos munkahely függ a Tour megrendezésétől” – mondta Thomas.

A Tour de France a tokiói olimpia és a labdarúgó-Európa-bajnokság mellett az egyik legnagyobb sportesemény lett volna az idei nyáron. Az ötkarikás játékokat és a futball Eb-t már elhalasztották, sajtóértesülések szerint a kerékpáros viadal szervezői azon dolgoznak, hogy a nyilvánosság kizárásával ugyan, de mégis megrendezhessék a Tourt.

A háromhetes viadal a tervek szerint június 27-én rajtolna Nizzában és július 19-én Párizsban érne véget.