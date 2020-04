Tévhitekre figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet

Összegyűjtötte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tévhiteket. Cáfolják többek között, hogy a hideg elpusztítaná a vírust, de azt is, hogy antibiotikummal gyógyítható lenne a betegség.

A koronavirus.gov.hu oldalon közzétett összeállításban az olvasható, hogy sem a hideg időjárás, sem a hó, de a forró fürdő sem pusztítja el a koronavírust. Az egészséges ember normális testhőmérséklete ugyanis 36,5 és 37 Celsius-fok között van – függetlenül az időjárástól vagy a fürdővíz hőmérsékletétől –, ami kedvező feltételt teremt a vírus tovább élé­séhez.

A lista szerint a vírus nem terjed szúnyogcsípéssel. Sem az orr sóoldatos öblítése, sem a fokhagyma fogyasztása, de a 15 percenkénti vízivás és az egész test alkohollal és klórral történő permetezése sem véd meg attól. Utóbbi azért nem, mert nem öli meg azokat a vírusokat, amelyek már bejutottak a szervezetbe. A kézszárítók nem pusztítják el a vírust, a UV-lámpa kézen vagy más bőrfelületen történő használata pedig kerülendő, mert irritációt okozhat. A vírus elleni védekezés leghatékonyabb módja a gyakori kézmosás – hangsúlyozzák. Cáfolják, hogy a hőszkenner kimutatná a vírust: ezek az eszközök csak a lázas betegeket szűrik ki.

Fontos tudnivaló, hogy a betegség nem gyógyítható antibiotikummal. Kórházi ápoláskor csak az esetleges bakteriális eredetű szövődmények megelőzésére alkalmaznak ilyen kezelést, szintúgy a tüdőgyulladás és az influenza elleni oltások sem biztosítanak védelmet a vírus ellen.

Jelenleg nem létezik az új koronavírus megelőzésére, kezelésére kifejlesztett gyógyszer, de néhány kifejezetten annak kezelését célzó módszert már vizsgálnak, a kutatók pedig világszerte dolgoznak az oltóanyag kifejlesztésén – írják.

Cáfolják azt a tévhitet is, hogy ha valaki köhögés nélkül leg­alább tíz másodpercig vissza tudja tartani a lélegzetét, az nem beteg. A WHO szerint annak, aki akut vírusfertőzésben szenved, valóban nehezére eshet nagy levegőt vennie, de az, hogy ha valaki képes visszatartani a lélegzetét, még nem jelenti azt, hogy nem lehet fertőzött. Közölték azt is, egy súlyosabb lefolyású megbetegedés nagyobb valószínűséggel alakul ki idősek és krónikus betegséggel élők – asztmásak, cukorbetegek, szívbetegek – körében, a koronavírus bármilyen életkorú embert megfertőzhet, ezért a WHO azt javasolja, hogy mindenki védekezzen a vírus ellen.