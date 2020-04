Elhunyt Erdélyi Lajos fotográfus

Elhunyt Erdélyi Lajos marosvásárhelyi születésű fotográfus, újságíró, Auschwitz túlélője és memoárírója, régi zsidó temetők fotósa, az erdélyi portréfényképezés doyenje – írja a Szombat című zsidó politikai és kulturális folyóirat (szombat.org.). A fotóművész haláláról több magyarországi, illetve romániai portál is beszámolt.

A Transindex összeállításában közölte: Erdélyi Lajos 1929-ben született Marosvásárhelyen zsidó családban. A német megszállás után családjával együtt a marosvásárhelyi gettóba zárták, ahonnan Auschwitzba deportálták őket. Édesanyja és húga gázkamrákba került, őt édesapjával néhány nap auschwitzi tartózkodás után munkatranszporttal Schotterwerkébe, majd Dörnhauba vitték, ahonnan 1945 májusában együtt tértek haza.

Tanulmányait Marosvásárhelyen és Kolozsváron végezte. A Bolyai Tudományegyetemen szerzett diplomát, ennek ellenére esztergályosként kellett dolgoznia, majd az Új Út és a Dolgozó Nő szerkesztőségébe került, s fényképész volt az Akadémia kolozsvári fiókjánál. 1958-ban lett a marosvásárhelyi Művészet, majd az Új Élet munkatársa, együttműködött A Hét, a Korunk, a Művelődés folyóiratokkal és több napilappal is. Közreadta Orbán Balázs fényképeit (Orbán Balázs – Székelyföld képekben, Sütő András előszavával, 1971), feldolgozta Teleki Sámuel erdélyi Afrika-kutató fényképfelvételeit (Teleki Samu Afrikában, 1977), romániai magyar írókról és képzőművészekről készített művészi portrékat. Portréfotói és az erdélyi zsidó temetőkről készült képei hazai és nemzetközi kiállításokon vettek részt, fotóalbumait több országban is kiadták. Művelődéstörténeti szempontból úttörő volt tudományos igényű érdeklődése a hazai fotóművészet történeti hagyományai iránt. Több kötethez is készített fotókat, leginkább portréi maradnak emlékezetesek. Gazdag fotóanyaggal kísérte például Marosi Ildikó húsz romániai magyar íróval készített interjúkötetét, amely Közelképek címmel jelent meg.

Erdélyi Lajos 1988-ban áttelepült Magyarországra, cikkeit 1992-ig a Magyar Nemzetben publikálta. Túlélés – egy fotográfus visszaemlékezése címmel jelentette meg memoárját 2013-ban. Magyar művészekkel készített interjúit, és portréfotóit Bennünk a nagyvilág címmel a Quadro Egyesület adta ki 2018-ban. Életéről Jávor István rendezésében portréfilm is készült – emlékeztet a maszol.ro.

A Transindex portálon a 90. születésnapja alkalmából jelent meg egy összeállítás a fotóiból, akkor így mesélt: „Munkánk során felfigyelt arra, hogy a portréhoz különös érzékem lehet – azok mindig kifejezőbbek voltak, mint a zsáner- vagy tájfotóim. Ösztönzése (Marx József – szerk. megj.) nyomán kezdtem küldeni országos és nemzetközi kiállításokra felvételeimet. Segített a kinagyításoknál, tőle tanulhattam meg, hogy a negatív csak alapanyag, amelyből a kiművelt szem elkészítheti a végleges kompozíciót. Szép lassan elkészítettem az erdélyi írók, képzőművészek, tudományos kutatók portréit” – idézte fel a kezdeteket.