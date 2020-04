Csökkent a pártok népszerűsége

A választók bizalma mind a jobboldalon, mind a baloldalon az alternatív erők felé fordult – derült ki az IMAS közvélemény-kutató intézet tegnap ismertetett friss felméréséből.

Az őszi kormányváltás és Klaus Iohannis államfő novemberi újraválasztása után látványosan megerősödött NLP a március elején mért 41 százalékról 36,7 százalékra esett vissza. A magát szintén jobbközép alakulatként meghatározó, korrupcióellenes szólamokat hangoztató Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) viszont 2,5 százalékot javított, és most a szavazatok 12,5 százalékára számíthat. Az MRSZ-szel választási szövetségben lévő, Dacian Cioloș volt miniszterelnök által vezetett Szabadság Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) is 3 százalékpontot javított, és a voksok 6,5 százalékára számíthat, ha most rendeznék a parlamenti választásokat.

A baloldalon megtorpant a legutóbbi választásokon győztes, de immár ellenzékben politizáló SZDP kilábalása a gödörből: a legutóbbi méréshez képest két százalékpontot rontva most a voksok 24 százalékára számíthat. Visszatért viszont a választási küszöb alól Victor Ponta baloldali Pro Románia pártja, amelyet most 5,8 százalékon mértek.

Az RMDSZ-re most a megkérdezettek 4,5 százaléka adná voksát. A regionális pártok képviselethez jutását azonban egy alternatív küszöb is segíti Romániában: azok a politikai alakulatok, amelyek legalább négy megyében megszerzik a voksok legalább 20 százalékát, akkor is részt vesznek a mandátumok szavazatarányos elosztásában, ha országosan nem érték el az 5 százalékot.

Idén választási év van: nyáron önkormányzati, év végén pedig parlamenti választásokat kellene rendezni. Az év első két hónapjában még a parlamenti választások előrehozásának lehetősége foglalkoztatta a politikusokat, Iohannis ugyanis a parlament feloszlatását próbálta kiprovokálni, hogy volt pártja, az NLP mielőbb mandátumokra válthassa példátlanul magas támogatottságát. A koronavírus-válság azonban keresztülhúzta számításaikat, és most már bizonyos, hogy nemcsak a parlamenti választásokat nem lehet előrehozni, de a júniusban esedékes önkormányzati voksolást is el kell halasztani.