A karantén idején a lezárt térség határait csak a hatóságok és a város áruellátását biztosító, illetve közműveit üzemeltető személyek léphetik át. Suceava megye többi települését „biztonsági térséggé” nyilvánították, amire valamivel enyhébb, ám az országos kijárási szabályoknál szigorúbb korlátozásokat vezettek be.

A hétfő esti sajtóértekezleten Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár elmondta: a Romániában eddig beazonosított 2106 fertőzött közül 593-an suceavaiak.

Suceaván és környékén nem sokkal azt követően rendelték el a vesztegzárat, hogy a suceavai megyei kórházban elhunyt 13 páciensről hétfőn bebizonyosodott, hogy koronavírussal fertőződtek, a koronavírus-járvány romániai áldozatainak száma pedig hirtelen 65-re emelkedett. A mintegy százezer lakosú bukovinai település megyei kórházában eddig 181 egészségügyi alkalmazottról és legalább 60 betegről bizonyosodott be, hogy az időközben leváltott kórházvezetés hanyagsága és elhibázott intézkedései miatt elkapta a fertőzést, a betegség pedig a városban mostanáig több mint húsz áldozatot szedett. Egyebek mellett emiatt kényszerült lemondásra múlt héten Victor Costache korábbi egészségügyi miniszter is.

Klaus Iohannis államfő kedden úgy nyilatkozott, szükségszerű volt Suceava város vesztegzár alá vonása, és kijelentette, nem hagyják magukra a helybélieket, az érintettek mindent megkapnak, amire szükségük van. Az államfő ugyanakkor felhívást intézett a suceavaiakhoz, hogy tartsák be a hatóságok által elrendelt intézkedéseket és a higiéniai szabályokat.



Nyomozás indult

A suceavai halálesetek egy része az egészségügyi rendszerben dolgozó köztisztviselők „jogsértő tevékenységével” függhet össze – állítja a helyi ügyészség, amely kiterjesztette a nyomozást a megyei kórházban történt nagyszámú fertőzés ügyében.

A suceavai ügyészség – amely a betegségek leküzdésének meghiúsítása és hivatali visszaélés gyanújával indított nyomozást –, megállapította: nem illetékes bizonyos halálesetek kivizsgálásában, amelyeknél súlyosbító körülmények merülnek fel, ezeket átadta a legfőbb ügyészségnek. Az ügyészség rendellenességeket talált abban a tekintetben is, ahogyan a koronavírus-fertőzésben elhunyt betegeket regisztrálták a kórházban, és azt feltételezi, hogy egyes köztisztviselők „jogsértő tevékenységet” folytattak.

A sajtóban megjelent oknyomozó riportokat követően az ügyészek okirat-hamisítás gyanújával is nyomoznak. A vádhatóság szerint több rendben megszegték a tesztelésre előírt módszertant, és az is előfordult, hogy az egészségügyi személyzettől levett mintákat nem küldték el a laborba, és emiatt az orvosok és asszisztensek egy része hosszabb ideig volt elszigetelésben, ami kimeríti a betegségek leküzdése meghiúsításának fogalmát. Az ügyészek szerint az egészségügyi szakemberek akkor is megszegték az elkülönítésre vonatkozó rendelkezéseket, amikor a pozitív teszteredményű pácienseket nem a fertőzőosztályra utalták be.

Az ügyészség leszögezi: a nyomozás célja, hogy minden szempontból tisztázza a tényleges helyzetet, de tekintettel Suceava városának kritikus helyzetére, kiemelt fontosságú, hogy valamennyi egészségügyi szakember maximális gonddal teljesítse kötelezettségét, és ebben az időszakban semmilyen további nyomásnak ne legyen kitéve.

