A marosvásárhelyi RMDSZ-körzetek és Vass Levente parlamenti képviselő megkeresésére először a marosvásárhelyi római katolikus, református, unitárius, evangélikus, görög katolikus és ortodox egyházak vállalták, hogy ma 13 órakor egyszerre kongatják meg harangjaikat. Ezt követően, számos más település, köztük Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Szászrégen, Dicsőszentmárton templomközösségei is jelezték, csatlakoznak a marosvásárhelyi kezdeményezéshez. (Transindex)

NYILATKOZATMUSTRA. Mától legkevesebb 2000 lejes pénzbírság róható ki, ha valaki saját felelősségre kitöltött nyilatkozat nélkül vagy rosszul kitöltött irattal hagyja el otthonát. A rendőrök bárkitől kérhetik a dokumentumot, aki elhagyja otthonát, amennyiben pedig egy járművet állítanak meg, a sofőrön kívül az összes utas nyilatkozatát is megvizsgálhatják. Fontos: minden kilépéskor új nyilatkozatot kell kitölteni. A rend őrei pedig mostantól nem fogadnak el magyarázatot vagy rosszul kitöltött papírokat. Aki nem tartja be a szabályokat, április elseje után kénytelen lesz legkevesebb 2000 lejnyi pénzbírságot lepengetni. Az intézkedést Marcel Vela belügyminiszter és Bogdan Despescu államtitkár jelentette be vasárnap este, közölve: a tárca sürgősségi kormányrendelet-tervezetet dolgozott ki a bírságok felsrófolásáról. Ugyanakkor a belügyminisztérium honlapján fellelhető adatok szerint a tervezetet március 27-én bocsátották közvitára, és tíz napig véleményezhető. (Krónika)

BÜNTETŐJOGI ELJÁRÁS INDULT egy 79 éves, koronavírussal diagnosztizált Suceava megyei férfi ellen, aki taxival távozott a kórházból ahelyett, hogy megvárta volna, hogy az előírásnak megfelelően speciális mentőautóval szállítsák otthonába. Az ügyészség közölte: a Văratic településen élő férfit COVID-19-cel kezelték a suceavai járványkórházban. Mivel állapota jobbra fordult, március 29-én kiállították a kórházi zárójelentést, megkapta a gyógyszeres kezelés receptjét, és megkérték, hogy várjon a hazaszállítására előkészített speciális mentőre és egészségügyi kíséretre. A férfi azonban engedély nélkül elhagyta a kórházat és hazataxizott. (Agerpres)