Hétfőn délután jelent meg a Hivatalos Közlönyben az a miniszteri rendelet, mely lehetővé teszi, hogy a háromszéki közegészségügyi igazgatóság és a megyei sürgősségi kórház a Pro Vitam diagnosztikai központ sepsiszentgyörgyi laboratóriumában szerződéses alapon koronavírusteszteket végeztethessen – jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. A két intézmény ezer-ezer teszt elvégzésére elegendő pénzügyi kerettel rendelkezik. Fejér Szilárd, a központ kutatólaboratóriumának vezetője szerint napi 80 teszt elvégzésére van jelenleg kapacitásuk, ezt szükség esetén 120–150-re tudják bővíteni. Magánszemélyek kérésére egyedi elbírálás alapján, szigorú szabályok szerint továbbra is végeznek teszteket.

A két közintézmény még a tegnap megkötötte a szükséges szolgáltatási megállapodásokat a magán egészségügyi intézettel. Az elnök emlékeztetett arra, hogy a Pro Vitam eddig is végzett teszteket lakossági kérésre. A díjszabás piaci alapon történt, a közintézmények mostantól egységesen megszabott áron szerződhetnek erre a szolgáltatásra. A közegészségügyi igazgatóság számára a minisztérium ezer teszt elvégzéséhez biztosít pénzügyi keretet, s ugyanennyire biztosít forrást a kórház számára a megyei önkormányzat. A megyeháza már előkészítette a szükséges összeget, melyet amint igénylik, azonnal utalják is. „Eddig két hét alatt összesen 300 tesztet sikerült elvégezni a megyében, mostantól a laboratórium akár napi nyolcvan tesztet is képes eredményesen elvégezni” – mutatott rá az előrelépés fontosságára Tamás Sándor.

A tanácselnök elmondta: a közegészségügyi igazgatóság saját módszertan szerint dolgozik, ennek alapján jelölik ki azokat a személyeket, akiket tesztelnek. Azáltal, hogy a kórház külön szerződik a Pro Vitammal, a hatóságtól függetlenül maga szabhatja meg, hogy kiken végezteti el ezt a vizsgálatot. A legfontosabb, hogy mielőbb széles körben teszteljék az egészségügyi személyzetet, valamint a bent fekvő pácienseket. Több jel utal ugyanis arra, hogy ott lehet eredményes a koronavírus-járvány visszaszorítása, ahol széles körben tudják tesztelni a lehetséges fertőzötteket. Jelenleg egyértelműen azokra az osztályokra koncentrálnak, ahol gondok merültek fel, de a kórház vezetői naponta üléseznek és eldöntik, hogy miként terjesztik ki a tesztelést – vélte az elnök.

Fejér Szilárd, a Pro Vitam kutatóközpontjának irányítója szerint nagyjából öt hete készülnek arra, hogy laboratóriumuk kapacitását a koronavírustesztelésre tudják fordítani. Az ehhez szükséges PCR berendezéssel már nyolc éve rendelkeznek, ezt mindeddig saját kutatásaikhoz használták. Amikor egyértelművé vált, hogy Romániát sem kerüli el a koronavírus-járvány, nekiláttak érdeklődni, hogy honnan tudnának teszteket beszerezni. Csillagászati összegekért Kínából sikerült 50 tesztet megrendelni, amivel elindították a fizetéses alapon történő szűrést. Egy hétre kénytelenek voltak leállni, mivel a közegészségügyi igazgatóság nem tudta a szaktárcával tisztázni a szolgáltatás jogi hátterét, végül azonban felvették őket a tesztelés koordinálására létrehozott országos program engedélyezett laboratóriumai közé. A kapacitást illetően megismételte lapunknak a hétfőn mondottakat, miszerint jelenleg naponta mintegy nyolcvan tesztet tudnak elvégezni, de az a két munkatársuk, aki ezzel foglalkozik, kész akár beköltözni is a Pro Vitam klinikára annak érdekében, hogy igény szerint minden kérésnek eleget tudjanak tenni és 120–150-re növeljék a napi kapacitást. Most azon dolgoznak, hogy beszerezzék a megfelelő tesztmennyisége.

Magánszemélyeknek továbbra is lesz lehetőségük kérni a tesztelést, de szigorú kritériumok alapján döntik el, hogy kinek biztosítják a szolgáltatást. Elsőbbséget mindenképpen a közegészségügyi igazgatóság, valamint a kórház felkérései élveznek, a legfontosabb céljuk, hogy az egészségügyi személyzet szűrését mihamarabb elvégezzék. Újságírói kérdésre válaszolva Fejér Szilárd elmondta, a megyei és az országos közegészségügyi hatóságnak kell jelezniük minden pozitív teszteredményt, munkájukról önállóan nem adhatnak ki semmilyen tájékoztatást. Annyit azonban elárult, hogy amióta a vizsgálatokat végzik, már találkoztak olyan mintával, amiben jelen volt a vírus.